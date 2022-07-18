Евгений Куйвашев побывал с рабочим визитом на молочной ферме ООО «Ударник» в селе Сажино Свердловской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Десять современных молочных ферм, подобных ООО «Ударник», появятся в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в село Сажино Артинского района, передает корреспондент URA.RU.

«Общий объем инвестиций — 1 млрд 700 млн рублей. Для Артинского района — это серьезные деньги. Сегодняшнее производство лучшим образом скажется на надоях молока для нашего региона. В ближайшие пять лет мы планируем построить до 10 подобных ферм», — сообщил глава региона.

Агроинвестор Алексей Бобров отметил, что ферма «Ударник» — это первый пример привлечения федеральных грантов на развитие сельского хозяйства в регионе. «Это усилия не только инвестора, а это усилия губернатора и всего правительства», — подчеркнул он. Бобров обратил внимание на перспективы для села. «К 2025 году это будет образцовое муниципальное образование, на которое можно будет равняться. Есть планы по школе, детскому саду, жилью, газификации, дороге», — резюмировал агроинвестор.

Гендиректор управляющей организации ООО «Ударник» Эльвира Черепанова также добавила, что визит главы региона в Сажино подтверждает, что губернатор внимательно относится к сельскому хозяйству, и жители села благодарны ему за поддержку отрасли.

Молочно-товарная ферма «Ударник» на 1800 голов открылась в 2021 году. Этому предшествовало инвестиционное соглашение, подписанное на выставке «Иннопром» в 2019 году. Участниками инвестпроекта являются свердловской правительство, уральский Сбербанк и ООО «Ударник» в лице агроинвестора Алексея Боброва.

Евгений Куйвашев (справа в первом ряду) и Алексей Бобров (в солнцезащитных очках) обсудили планы развития молочно-товарной фермы в Артинском районе. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Алексей Бобров, Эльвира Черепанова и Евгений Куйвашев посмотрели на работу ООО «Ударник» изнутри. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В селе Сажино в ближайшие годы построят стадион, детский сад, а также реализуют другие социальные проекты. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Евгений Куйвашев принял участие в благоустройстве села. Он посадил голубую ель в новом сквере. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Алексей Бобров также посадил ель в новом сквере. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Новый символ села Сажино — фигуры коровы с теленком. Рядом с ними появится тематический сквер. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU