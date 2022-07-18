Захарова посмеялась над Лиз Трасс, вызвавшей Путина на разговор

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова прокомментировала заявление Лиз Трасс о Владимире Путине Фото:

У министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «не выросла вызывалка» для того, чтобы разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление в своем telegram-канале сделал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глава МИД Великобритании Лиз Трасс: „я готова сказать все непосредственно Путину и вызвать его на разговор“. Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — написала Захарова.

Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова «вызвать Путина на разговор», если ее изберут премьер-министром Великобритании, пишет RT. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя это высказывание, заявил, что Трасс пиарится на имени российского президента.

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У министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «не выросла вызывалка» для того, чтобы разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление в своем telegram-канале сделал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Глава МИД Великобритании Лиз Трасс: „я готова сказать все непосредственно Путину и вызвать его на разговор“. Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — написала Захарова. Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова «вызвать Путина на разговор», если ее изберут премьер-министром Великобритании, пишет RT. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя это высказывание, заявил, что Трасс пиарится на имени российского президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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