Захарова посмеялась над Лиз Трасс, вызвавшей Путина на разговор

У министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «не выросла вызывалка» для того, чтобы разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление в своем telegram-канале сделал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Глава МИД Великобритании Лиз Трасс: „я готова сказать все непосредственно Путину и вызвать его на разговор“. Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — написала Захарова.
Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова «вызвать Путина на разговор», если ее изберут премьер-министром Великобритании, пишет RT. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя это высказывание, заявил, что Трасс пиарится на имени российского президента.
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У министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «не выросла вызывалка» для того, чтобы разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление в своем telegram-канале сделал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Глава МИД Великобритании Лиз Трасс: „я готова сказать все непосредственно Путину и вызвать его на разговор“. Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — написала Захарова. Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова «вызвать Путина на разговор», если ее изберут премьер-министром Великобритании, пишет RT. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя это высказывание, заявил, что Трасс пиарится на имени российского президента.