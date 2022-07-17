Пушков обвинил главу МИД Британии Трасс в пиаре с помощью Путина

18 июля 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Лиз Трасс пытается заработать очки на заявлениях о России, считает Алексей Пушков Фото: duma.gov.ru новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным не более чем пиар. Об этом заявил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. Ранее сообщалось, что Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20, передает RT. Также она добавила, что «готова осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова». «Смысла в такой встрече с участием Трасс — ноль. Трасс пытается заработать себе очки перед выборами лидера консерваторов и премьера страны. Как она это делала, когда приехала в Москву читать нам нотации и выдвигать угрозы с абсолютно бессмысленным с точки зрения дипломатии визитом. Больше за ее заявлением нет ровным счетом ничего», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Ранее Лиз Трасс раскрыла, как она планирует относиться к России, став премьер-министром Великобритании. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. После чего экс-глава МИД Британии Джереми Хант и бывший глава Минздрава страны Саджид Джавид объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании. Новый премьер-министр Британии будет объявлен 5 сентября. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным не более чем пиар. Об этом заявил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. Ранее сообщалось, что Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20, передает RT. Также она добавила, что «готова осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова». «Смысла в такой встрече с участием Трасс — ноль. Трасс пытается заработать себе очки перед выборами лидера консерваторов и премьера страны. Как она это делала, когда приехала в Москву читать нам нотации и выдвигать угрозы с абсолютно бессмысленным с точки зрения дипломатии визитом. Больше за ее заявлением нет ровным счетом ничего», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Ранее Лиз Трасс раскрыла, как она планирует относиться к России, став премьер-министром Великобритании. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. После чего экс-глава МИД Британии Джереми Хант и бывший глава Минздрава страны Саджид Джавид объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании. Новый премьер-министр Британии будет объявлен 5 сентября.