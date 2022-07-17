17 июля 2022

Пушков обвинил главу МИД Британии Трасс в пиаре с помощью Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Лиз Трасс пытается заработать очки на заявлениях о России, считает Алексей Пушков Фото:
новость из сюжета
Борис Джонсон уходит в отставку

Слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным не более чем пиар. Об этом заявил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20, передает RT. Также она добавила, что «готова осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова».

«Смысла в такой встрече с участием Трасс — ноль. Трасс пытается заработать себе очки перед выборами лидера консерваторов и премьера страны. Как она это делала, когда приехала в Москву читать нам нотации и выдвигать угрозы с абсолютно бессмысленным с точки зрения дипломатии визитом. Больше за ее заявлением нет ровным счетом ничего», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков.

Ранее Лиз Трасс раскрыла, как она планирует относиться к России, став премьер-министром Великобритании. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. После чего экс-глава МИД Британии Джереми Хант и бывший глава Минздрава страны Саджид Джавид объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании. Новый премьер-министр Британии будет объявлен 5 сентября.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным не более чем пиар. Об этом заявил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. Ранее сообщалось, что Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20, передает RT. Также она добавила, что «готова осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова». «Смысла в такой встрече с участием Трасс — ноль. Трасс пытается заработать себе очки перед выборами лидера консерваторов и премьера страны. Как она это делала, когда приехала в Москву читать нам нотации и выдвигать угрозы с абсолютно бессмысленным с точки зрения дипломатии визитом. Больше за ее заявлением нет ровным счетом ничего», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Ранее Лиз Трасс раскрыла, как она планирует относиться к России, став премьер-министром Великобритании. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. После чего экс-глава МИД Британии Джереми Хант и бывший глава Минздрава страны Саджид Джавид объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании. Новый премьер-министр Британии будет объявлен 5 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...