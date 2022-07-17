Евгений Куйвашев провел заседание антикризисного штаба в Красноуфимске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил подчиненным поручение президента РФ Владимира Путина, потребовавшего наполнить рынок страны продуктами собственного производства. Глава региона выразил уверенность, что область способна даже перевыполнить задачу. Об этом он заявил на выездном совещании антикризисного штаба в Красноуфимске, передает корреспондент URA.RU.

«Президент России поставил задачу наполнить внутренний рынок базовыми продуктами собственного производства. Сделать их доступными для каждого человека вне зависимости от достатка и места проживания. Традиционно Урал считают промышленным краем, но, мне кажется, пришло время сломать стереотип и сделать сельское хозяйство новой точкой роста нашей области», — обратился Куйвашев к участникам ВКС-совещания — мэрам и членам правительства.

Губернатор заметил, что у региона неплохой задел для выполнения задачи Путина. Он напомнил, что область полностью обеспечивает себя картофелем и яйцом, а также имеет хорошие показатели по молоку и мясу. По словам Куйвашева, чтобы местных продуктов было больше на полках магазинов, ведутся постоянные переговоры с торговыми сетями. Глава региона дал понять, что лично отслеживает ситуацию: «Я сам периодически хожу в магазин, проверяю, как обстоят дела».

Говоря о потенциале Свердловской области, губернатор сделал амбициозное заявление. «У нас сегодня есть мощный задел на будущее. У нас есть возможность накормить не только Урал, но и другие регионы и, возможно, даже страны», — обозначил Куйвашев.

Весной президент Путин дал поручение увеличить выпуск продуктов собственного производства. Глава государства подчеркивал, что Россия уже сейчас обеспечена всем необходимым продовольствием. По словам президента, страна должна «рачительнее» относиться к поставкам продуктов за рубеж.

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