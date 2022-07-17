17 июля 2022

Хозяевам «Гринвича» разрешили снести алкозавод в Екатеринбурге. В 90-е им управляло ОПС «Уралмаш»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит первого Заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Орлова в Каменск-Уральский. Свердловская область, строительная площадка, строительные работы, застройка, башенный кран, стройка
Когда на место выйдет строительная техника, пока неясно Фото:

ООО «Градстрой», которым владеют учредители общества «Малышева-73» (ему принадлежат ТЦ «Гринвич» и «Пассаж») Игорь Заводовский и Константин Погребинский, получило разрешение на застройку площадки под закрывшимся «Виншампанкомбинатом» на Новой Сортировке в Екатеринбурге. Соответствующее заключение опубликовано на сайте управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

«В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют», — говорится в документе.

О том, что на месте «Виншампанкомбината» (Проходной пер., 1) появится жилье, URA.RU писало еще 12 мая. Тогда городская комиссия по правилам землепользования и застройки, куда входят чиновники, депутаты и девелоперы, согласовала изменение статуса участка с ПК-1 (промзона) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка).

«Виншампанкомбинат» работал в Екатеринбурге с 1934 года и в свое время был крупнейшим алкозаводом на Урале. В разные периоды здесь выпускали водку, шампанское, вина и коньяк. В 1990-е годы завод оказался под контролем ОПС «Уралмаш», позже собственники сменились. В начале 2010-х годов у предприятия неоднократно возникали проблемы с Росалкогольрегулированием. В итоге в 2016 году ЗАО «Виншампанкомбинат» признали банкротом.

На территории комбината появятся несколько высоток
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

ООО «Градстрой», которым владеют учредители общества «Малышева-73» (ему принадлежат ТЦ «Гринвич» и «Пассаж») Игорь Заводовский и Константин Погребинский, получило разрешение на застройку площадки под закрывшимся «Виншампанкомбинатом» на Новой Сортировке в Екатеринбурге. Соответствующее заключение опубликовано на сайте управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. «В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют», — говорится в документе. О том, что на месте «Виншампанкомбината» (Проходной пер., 1) появится жилье, URA.RU писало еще 12 мая. Тогда городская комиссия по правилам землепользования и застройки, куда входят чиновники, депутаты и девелоперы, согласовала изменение статуса участка с ПК-1 (промзона) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). «Виншампанкомбинат» работал в Екатеринбурге с 1934 года и в свое время был крупнейшим алкозаводом на Урале. В разные периоды здесь выпускали водку, шампанское, вина и коньяк. В 1990-е годы завод оказался под контролем ОПС «Уралмаш», позже собственники сменились. В начале 2010-х годов у предприятия неоднократно возникали проблемы с Росалкогольрегулированием. В итоге в 2016 году ЗАО «Виншампанкомбинат» признали банкротом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...