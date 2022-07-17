Когда на место выйдет строительная техника, пока неясно Фото: Анна Майорова © URA.RU

ООО «Градстрой», которым владеют учредители общества «Малышева-73» (ему принадлежат ТЦ «Гринвич» и «Пассаж») Игорь Заводовский и Константин Погребинский, получило разрешение на застройку площадки под закрывшимся «Виншампанкомбинатом» на Новой Сортировке в Екатеринбурге. Соответствующее заключение опубликовано на сайте управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

«В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют», — говорится в документе.

О том, что на месте «Виншампанкомбината» (Проходной пер., 1) появится жилье, URA.RU писало еще 12 мая. Тогда городская комиссия по правилам землепользования и застройки, куда входят чиновники, депутаты и девелоперы, согласовала изменение статуса участка с ПК-1 (промзона) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка).

«Виншампанкомбинат» работал в Екатеринбурге с 1934 года и в свое время был крупнейшим алкозаводом на Урале. В разные периоды здесь выпускали водку, шампанское, вина и коньяк. В 1990-е годы завод оказался под контролем ОПС «Уралмаш», позже собственники сменились. В начале 2010-х годов у предприятия неоднократно возникали проблемы с Росалкогольрегулированием. В итоге в 2016 году ЗАО «Виншампанкомбинат» признали банкротом.

На территории комбината появятся несколько высоток Фото: материалы заседания комиссии по ПЗЗ

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