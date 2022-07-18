Песков раскрыл, когда закончится спецоперация

Четких временных рамок спецоперации нет, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Специальная операция на Украине закончится после достижения всех целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24»

«Спецоперация, без сомнений, завершится, когда все ее цели будут достигнуты. Четких временных рамок нет, главное — эффективность», — сказал Песков.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, столкновение Москвы и Киева было неизбежно из-за расширения влияния неонацистов на Украине, пишет «Дни.ру». Путин сообщил, что основная задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!