17 июля 2022

Жуткая авария под Екатеринбургом попала на видео

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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
В Горном Щите столкнулись две иномарки Фото:

Жуткая авария произошла в Горном Щите (Екатеринбург). Столкнулись два автомобиля: Lifan и Mercedes. От столкновения Mercedes загорелся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе екатеринбургского ГИБДД.

«Лифан с левым поворотом на регулируемой перекрестке поворачивал к магазинам. Mercedes двигался со стороны города в прямом направлении. После столкновения Mercedes загорелся. Водителя и пассажиров доставили в Городскую больницу № 36», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пассажир — открытый перелом обеих ног, ему прижало ноги.

Ранее агентство писало, что под Нижним Тагилом произошло серьезное ДТП: 23-летний водитель ВАЗ-2114, везший троих друзей, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Авария случилась около 20:00 на восьмом километре дороги «поселок Евстюниха — село Малая Лая».

ДТП в Горном Щите
Фото:
ДТП в Горном Щите
Фото:
ДТП в Горном Щите
Фото:

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Жуткая авария произошла в Горном Щите (Екатеринбург). Столкнулись два автомобиля: Lifan и Mercedes. От столкновения Mercedes загорелся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе екатеринбургского ГИБДД. «Лифан с левым поворотом на регулируемой перекрестке поворачивал к магазинам. Mercedes двигался со стороны города в прямом направлении. После столкновения Mercedes загорелся. Водителя и пассажиров доставили в Городскую больницу № 36», — сказано в сообщении. По предварительной информации, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пассажир — открытый перелом обеих ног, ему прижало ноги. Ранее агентство писало, что под Нижним Тагилом произошло серьезное ДТП: 23-летний водитель ВАЗ-2114, везший троих друзей, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Авария случилась около 20:00 на восьмом километре дороги «поселок Евстюниха — село Малая Лая».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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