Жуткая авария под Екатеринбургом попала на видео

В Горном Щите столкнулись две иномарки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жуткая авария произошла в Горном Щите (Екатеринбург). Столкнулись два автомобиля: Lifan и Mercedes. От столкновения Mercedes загорелся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе екатеринбургского ГИБДД.

«Лифан с левым поворотом на регулируемой перекрестке поворачивал к магазинам. Mercedes двигался со стороны города в прямом направлении. После столкновения Mercedes загорелся. Водителя и пассажиров доставили в Городскую больницу № 36», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пассажир — открытый перелом обеих ног, ему прижало ноги.

Ранее агентство писало, что под Нижним Тагилом произошло серьезное ДТП: 23-летний водитель ВАЗ-2114, везший троих друзей, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Авария случилась около 20:00 на восьмом километре дороги «поселок Евстюниха — село Малая Лая».

ДТП в Горном Щите Фото: ГИБДД (ГАИ) по городу Екатеринбург

ДТП в Горном Щите Фото: ГИБДД (ГАИ) по городу Екатеринбург

ДТП в Горном Щите Фото: ГИБДД (ГАИ) по городу Екатеринбург