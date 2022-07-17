Жуткая авария под Екатеринбургом попала на видео

Жуткая авария произошла в Горном Щите (Екатеринбург). Столкнулись два автомобиля: Lifan и Mercedes. От столкновения Mercedes загорелся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе екатеринбургского ГИБДД.
«Лифан с левым поворотом на регулируемой перекрестке поворачивал к магазинам. Mercedes двигался со стороны города в прямом направлении. После столкновения Mercedes загорелся. Водителя и пассажиров доставили в Городскую больницу № 36», — сказано в сообщении.
По предварительной информации, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пассажир — открытый перелом обеих ног, ему прижало ноги.
Ранее агентство писало, что под Нижним Тагилом произошло серьезное ДТП: 23-летний водитель ВАЗ-2114, везший троих друзей, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Авария случилась около 20:00 на восьмом километре дороги «поселок Евстюниха — село Малая Лая».
ДТП в Горном Щите
Фото: ГИБДД (ГАИ) по городу Екатеринбург
ДТП в Горном Щите
Фото: ГИБДД (ГАИ) по городу Екатеринбург
ДТП в Горном Щите
Фото: ГИБДД (ГАИ) по городу Екатеринбург
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Жуткая авария произошла в Горном Щите (Екатеринбург). Столкнулись два автомобиля: Lifan и Mercedes. От столкновения Mercedes загорелся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе екатеринбургского ГИБДД. «Лифан с левым поворотом на регулируемой перекрестке поворачивал к магазинам. Mercedes двигался со стороны города в прямом направлении. После столкновения Mercedes загорелся. Водителя и пассажиров доставили в Городскую больницу № 36», — сказано в сообщении. По предварительной информации, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пассажир — открытый перелом обеих ног, ему прижало ноги. Ранее агентство писало, что под Нижним Тагилом произошло серьезное ДТП: 23-летний водитель ВАЗ-2114, везший троих друзей, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Авария случилась около 20:00 на восьмом километре дороги «поселок Евстюниха — село Малая Лая».