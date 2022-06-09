В Березниках (Пермский край) местный житель заметили мужчину, удовлетворяющего себя неподалеку от здания местного управления МЧС. Об этом URA.RU рассказали очевидцы инцидента.
Странный злоумышленник попал в кадр жителя Березников 9 июня. «Этот мужчина находился за зданием МЧС, он не заметил, как я его сфотографировал. Когда я пошел навстречу другу, заметил этого же хулигана уже в другом месте, там он тоже занимался неприличными вещами», — рассказал автор фотографии.
По словам очевидца, после того как он встретил нарушителя общественного порядка во второй раз, тот понял, что разоблачен и сбежал. По факту произошедшего корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. На момент публикации материала ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми была замечена женщина, совращавшая подростков прямо на улице. Помимо развратных действий, женщина снимала происходящее на видео.
Мужчина сбежал, когда понял, что его заметили
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В Березниках (Пермский край) местный житель заметили мужчину, удовлетворяющего себя неподалеку от здания местного управления МЧС. Об этом URA.RU рассказали очевидцы инцидента. Странный злоумышленник попал в кадр жителя Березников 9 июня. «Этот мужчина находился за зданием МЧС, он не заметил, как я его сфотографировал. Когда я пошел навстречу другу, заметил этого же хулигана уже в другом месте, там он тоже занимался неприличными вещами», — рассказал автор фотографии. По словам очевидца, после того как он встретил нарушителя общественного порядка во второй раз, тот понял, что разоблачен и сбежал. По факту произошедшего корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. На момент публикации материала ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми была замечена женщина, совращавшая подростков прямо на улице. Помимо развратных действий, женщина снимала происходящее на видео.