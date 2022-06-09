Странный мужчина был замечен в Березниках Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Березниках (Пермский край) местный житель заметили мужчину, удовлетворяющего себя неподалеку от здания местного управления МЧС. Об этом URA.RU рассказали очевидцы инцидента.

Странный злоумышленник попал в кадр жителя Березников 9 июня. «Этот мужчина находился за зданием МЧС, он не заметил, как я его сфотографировал. Когда я пошел навстречу другу, заметил этого же хулигана уже в другом месте, там он тоже занимался неприличными вещами», — рассказал автор фотографии.

По словам очевидца, после того как он встретил нарушителя общественного порядка во второй раз, тот понял, что разоблачен и сбежал. По факту произошедшего корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. На момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми была замечена женщина, совращавшая подростков прямо на улице. Помимо развратных действий, женщина снимала происходящее на видео.

Мужчина сбежал, когда понял, что его заметили «ЧП Березники!» во «ВКонтакте»