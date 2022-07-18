El Pais: Европа заменит газ РФ «грязными источниками энергии»

18 июля 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

В ЕС есть проблемы с поставками газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Дефицит российского газа Европа будет пытаться компенсировать использованием альтернативных источников энергии, наносящих больший вред окружающей среде. Об этом сообщает испанское издание El Pais. «План Европейской комиссии по преодолению энергетического кризиса призывает к замене газа другими видами топлива, хотя и более загрязняющими, как в промышленном производстве, так и в производстве электроэнергии», — передает издание. Такой план требует снижения существующих экологических требований. Для борьбы с нехваткой газа Европейская комиссия разработала документ «Экономьте газ на безопасную зиму», направленный на снижение потребления. Для этого предлагается ограничить работу кондиционеров, отопления и снизить производство в определенных отраслях. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Европарламента Маркус Фербер назвал дефицит газа главной проблемой Европы из-за санкций против России. Также американский журнал Forbes считает, что без российского газа германская промышленность остановится. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Дефицит российского газа Европа будет пытаться компенсировать использованием альтернативных источников энергии, наносящих больший вред окружающей среде. Об этом сообщает испанское издание El Pais. «План Европейской комиссии по преодолению энергетического кризиса призывает к замене газа другими видами топлива, хотя и более загрязняющими, как в промышленном производстве, так и в производстве электроэнергии», — передает издание. Такой план требует снижения существующих экологических требований. Для борьбы с нехваткой газа Европейская комиссия разработала документ «Экономьте газ на безопасную зиму», направленный на снижение потребления. Для этого предлагается ограничить работу кондиционеров, отопления и снизить производство в определенных отраслях. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Европарламента Маркус Фербер назвал дефицит газа главной проблемой Европы из-за санкций против России. Также американский журнал Forbes считает, что без российского газа германская промышленность остановится.