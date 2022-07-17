Евгений Копелян работал под началом мэра Екатеринбурга несколько лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евгений Копелян, недавно покинувший пост замминистра инвестиций Свердловской области, может возглавить комитет мэрии Екатеринбурга по промышленной политике и развитию предпринимательства. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении чиновника.

Контракт Копеляна с областными властями истек в начале июля. Считается, что его отставка — решение нового замгубернатора Дмитрия Ионина, проводящего политику обновления кадров. На место Копеляна усиливающийся Ионин продвинул Евгения Тиханова, который ранее руководил одним из отделов мининвеста. «Перспективный парень», — комментируют перестановку в областном кабмине (дозвониться до самого Ионина к моменту публикации не удалось).

«Копеляну при этом было предложено перейти на другую позицию в структурах правительства. Но его запросы оказались выше. Ссылаясь на хорошие отношения в горадминистрации, он дает понять, что хочет продолжить карьеру там. Насколько я знаю, его рассматривают на позицию главы комитета промышленности», — поделился знакомый Копеляна, близкий к горадминистрации.

Карьерный путь Копеляна напрямую связывают с мэром Алексеем Орловым. До декабря 2020-го и мининвест, и фонд поддержки предпринимательства (Копелян возглавлял структуру в 2013—2018 годах) курировал как раз Орлов — в статусе замгубернатора. «По компетенциям Копелян абсолютно подходит на должность [начальника комитета], но конкретного разговора с главой [Екатеринбурга] еще не было», — рассказал собеседник в мэрии.

Что будет предложено действующему начальнику комитета Николаю Воронину за добровольный уход, пока не ясно. В пресс-службе мэрии возможную перестановку не комментируют — как и другие решения, еще не утвержденные на бумаге.

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