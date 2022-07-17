Курганцы жалуются на загрязнение Тобола бензином Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганец заявил о разливе нефтепродуктов и загрязнении ими реки Тобол. Об этом говорится в посте группы «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Заснял загрязнение реки Тобол нефтепродуктами в районе Царева Городища», — написал анонимный пользователь, опубликовавший соответствующее видео. Ниже по течению реки от места загрязнения расположены пляжи «Бабьи пески», «КЗКТ» и «Кировский».

Также некоторые курганцы заявляют о бензиновых пятнах. «У берега видно цветные разводы на воде, а песок здесь темный и маслянистый, а главное — он горит! Представляете, землю поджигаешь, а огонь не гаснет. Ситуация страшная, а решать ее никто не хочет» — сообщает источник из числа курганцев, проживающих в Энергетиках.

В департаменте природных ресурсов Курганской области в комментариях под постом ответили, что данная пробелам относится к полномочиям федеральных органов власти. «Наши специалисты подготовят соответствующий запрос в Уральское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, о результатах будет сообщено дополнительно», — отметили в ведомстве.

До этого URA.RU писало, что в 2015 году в ходе проверки специалистов Роспотребнадзора было установлено, что в районе пр. Конституции, 32 (выше водозаборных очистных сооружений водопровода «Центр города») из почвы на берегу поступают химические вещества с содержанием нефтепродуктов.

Предположительно, источником загрязнения воды является почва, в которой содержится дизтопливо и бензин. Нефтепродукты попали в землю при эксплуатации АЗС №3 Курганской нефтебазы, деятельность которой была приостановлена еще в 1989 году в связи с нарушением водоохранного законодательства. С 2016 года меры по ликвидации загрязнения приняты не были.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам