Курганские таксисты навязывают свои цены клиентам

Курганцы пожаловались на водителей такси Maxim Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы продолжают жаловаться на сервис заказа такси Maxim. По словам клиентов, таксисты не только ждут повышения цен от пассажиров, но и сами назначают высокую стоимость поездки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из жительниц Кургана.

«Заказываю такси за 115 рублей, а мне назначают за 140 рублей. И так очень часто происходит. Не предлагают, а навязывают просто свои цены. Зачем тогда ставить минимальную стоимость, если все-равно потом сами завышают? По низкой цене ехать не хотят, видите ли, нос воротят! Получается, что в такси Maxim водители берут заказы как хотят. Захотели взяли, захотели не взяли. Так что ли? Пришлось перезаказывать такси. Только после этого взяли заказ за 115 рублей», — рассказала возмущенная клиентка.

URA.RU направило запрос в пресс-службу сервиса заказа такси Maxim, чтобы выяснить причины повышения стоимости поездки. Представитель компании объяснил, что свои цены могут назначать водители, работающие по тарифу «Комфорт».

«Пользователь сделал заказ по тарифу „Эконом“ за 115 рублей. Для того чтобы сократить время ожидания свободного водителя, ему поступило предложение поехать по тарифу „Комфорт“ за 140 рублей. <…> Водителям, работающим по тарифу „Комфорт“, доступны и заказы по „Эконому“. Если они видят, что на заказ никто не назначается, могут предложить поездку по своему тарифу. Ведь чаще всего пользователям нужно уехать как можно скорее, а разница в цене маленькая. Пользователь сам решает, согласиться на предложение или подождать и уехать дешевле», — рассказали в такси Maxim.

Ранее URA.RU писало, что курганские таксисты хитростью заставляют клиентов платить больше. По словам пассажиров, таксисты намеренно не берут их заказы и ждут, когда поднимется стоимость поездки. Клиентам приходилось ждать машину более часа. Представители сервиса Maxim заявляли, что долгое ожидание было связано с жаркой погодой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам