Курганские таксисты хитростью заставляют клиентов платить больше

Курганцы вынуждены ждать такси более часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы возмущаются сервисом заказа такси Maxim, водителей которого приходится ожидать более часа. По словам пассажиров, таксисты намеренно не берут их заказы и ждут, когда поднимется стоимость поездки. Также клиенты компании пожаловались, что в приложении Maxim начали снимать лишние деньги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из жителей Заозерного.

«На выходном заказали такси Maxim и больше часа ждали машину. Пришлось поднимать стоимость поездки с 220 рублей до 280 рублей. При этом в приложении умудрялись еще лишние деньги приписывать, когда мы пытались ускорять поездку. В итоге все равно никто не ехал. Чуть позже, правда, назначили машину, но уже почему-то за 310 рублей. Это что за сервис такой? Чем дольше ждешь, тем больше платишь? За что такие деньги, вообще непонятно. Отказались от такой поездки, конечно, и заказали такси Яндекс. Они сразу же приняли наш заказ и гораздо дешевле», — рассказал возмущенный клиент.

URA.RU направило запрос в пресс-службу такси Maxim, чтобы выяснить причины задержки заказов. Представитель компании ответил, что долгое ожидание связано с жаркой погодой. «Пользователь хотел совершить поездку по тарифу „Комфорт“ из седьмого микрорайона в Западный. Поблизости не было свободных машин нужного класса. В жаркую погоду спрос на такси и особенно автомобили с кондиционером огромный. В итоге был автоматически увеличен радиус поиска и назначена машина, предложенная цена учитывала большое расстояние проезда к пользователю. Что касается сбоя шага самостоятельного увеличения стоимости пользователем, то технические специалисты разбираются в ситуации», — рассказали в такси Maxim.

Ранее URA.RU писало, что такси Maxim ввели сервис совместных поездок между городами. Новая функция доступна в Курганской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областях.

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