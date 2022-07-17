В Челябинске за месяц резко вырос спрос на квартиры

Рынок жилья заметно оживился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в июне по сравнению с маем 2022 года спрос на квартиры, как на новое, так и на вторичное жилье, вырос на 37%. Об этом сообщают специалисты портала «Циан. Аналитика».

«Спрос в регионах восстанавливается быстрее. В Челябинске число договоров долевого участия выросло на 37% в июне по отношению к маю», — говорится на сайте.

По словам руководителя «Циан. Аналитики» Алексея Попова, на увеличение продаж квартир в Челябинске повлияли такие факторы, как запуск льготных ипотечных программ и реализация отложенного спроса. В свою очередь, резкое увеличение спроса на жилье в Челябинске было обусловлено сильным падением рынка жилья в конце весны.

Ранее риелторы рассказали, что в июне по сравнению с маем в Челябинске спрос на вторичное жилье увеличился практически в два раза. Руководитель направления по продаже новостроек центра недвижимости и ипотеки «Город Этажей» Кристина Панферова связывает это со снижением ипотечных ставок.