17 июля 2022

В Челябинске за месяц резко вырос спрос на квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер вручил ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, многоэтажка, дом, новоселье, новый дом, новостройки, доступное жилье
Рынок жилья заметно оживился Фото:

В Челябинске в июне по сравнению с маем 2022 года спрос на квартиры, как на новое, так и на вторичное жилье, вырос на 37%. Об этом сообщают специалисты портала «Циан. Аналитика».

«Спрос в регионах восстанавливается быстрее. В Челябинске число договоров долевого участия выросло на 37% в июне по отношению к маю», — говорится на сайте.

По словам руководителя «Циан. Аналитики» Алексея Попова, на увеличение продаж квартир в Челябинске повлияли такие факторы, как запуск льготных ипотечных программ и реализация отложенного спроса. В свою очередь, резкое увеличение спроса на жилье в Челябинске было обусловлено сильным падением рынка жилья в конце весны.

Ранее риелторы рассказали, что в июне по сравнению с маем в Челябинске спрос на вторичное жилье увеличился практически в два раза. Руководитель направления по продаже новостроек центра недвижимости и ипотеки «Город Этажей» Кристина Панферова связывает это со снижением ипотечных ставок.

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В Челябинске в июне по сравнению с маем 2022 года спрос на квартиры, как на новое, так и на вторичное жилье, вырос на 37%. Об этом сообщают специалисты портала «Циан. Аналитика». «Спрос в регионах восстанавливается быстрее. В Челябинске число договоров долевого участия выросло на 37% в июне по отношению к маю», — говорится на сайте. По словам руководителя «Циан. Аналитики» Алексея Попова, на увеличение продаж квартир в Челябинске повлияли такие факторы, как запуск льготных ипотечных программ и реализация отложенного спроса. В свою очередь, резкое увеличение спроса на жилье в Челябинске было обусловлено сильным падением рынка жилья в конце весны. Ранее риелторы рассказали, что в июне по сравнению с маем в Челябинске спрос на вторичное жилье увеличился практически в два раза. Руководитель направления по продаже новостроек центра недвижимости и ипотеки «Город Этажей» Кристина Панферова связывает это со снижением ипотечных ставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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