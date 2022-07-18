В ХМАО жители боятся отмены «северных» из-за потепления климата

Летом в ХМАО становится жарче, но зимой все также холодно Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО жители опасаются отмены «северных доплат» после заявления нобелевского лауреата Рае Квон Чунга об ускоренном процессе глобального потепления в регионе. Обсуждение этой новости югорчане ведут в социальных сетях и на сайте URA.RU.

«К чему эти исследования? Северные отменить?» — вопрошает комментатор из Сургута на сайте URA.RU. «Осталось еще северные отнять, льготный отпуск делов-то… Да и так северные это только так звук», — пишет пользователь «ВКонтакте» Джон Доу. «Все равно все утонем от растопленных арктических льдов — некому будет платить северные», — грустно шутит аноним в «Одноклассниках».

Законодатели от Югры уверяют — волнения напрасны, а масштаб проблемы даже преувеличен. «Никак не повлияет это заявление (нобелевского лауреата об избыточном тепле из Югры — прим. URA.RU). Понятно, что выбросы идут, влияют на экологию, климатическое потепление и все остальное. Любой энергетически развитый индустриальный центр (а мы лидеры по производству электроэнергии в нашей стране) дает выброс больше 20% в среднем по миру. Поэтому к этой информации (об избыточном потеплении в Югре — прим. URA.RU) надо относиться так: услышали и забыли», — сообщил депутат Госдумы от Югры Павел Завальный в разговоре с URA.RU.

Солидарны с этим мнением и югорские ученые. Они считают, что зимы в Югре по-прежнему будут суровыми. А именно с ними связаны начисления с «северными» коэффициентами. «Потепление на 4 градуса летом не отменяет зимы. И зима свое не уступает. По глубине промерзания почвы мы остаемся на том же самом уровне. Зимы мягче не становятся. Как были по 40 градусов морозы, так они и есть. Никуда не делись. Думаю, нам еще не скоро светит отмена северных», — прокомментировал научный сотрудник лаборатории экосистемно-атмосферных связей лесоболотных комплексов ЮГУ Михаил Кулябин.

Ранее URA.RU рассказывало, что глобальное потепление в ХМАО превышает средние значения на планете. Об этом на представлении победителей премии «Глобальная энергия 2022» в Ханты-Мансийске сообщил нобелевский лауреат по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.

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