Куйвашева срочно вызвали в Москву на встречу с Мишустиным

Евгений Куйвашев полетит в Москву на встречу с Михаилом Мишустиным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев полетит в Москву. 19 июля в столице состоится встреча главы региона с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора.

«Завтра губернатор Куйвашев летит в Москву на встречу с Михаилом Мишустиным. Причину не знаю», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU в рубрике «Свердловские инсайды» сообщало, что возможная цель поездки держится в строжайшей тайне, поэтому в окружении главы региона лишь предполагают, с чем будет связан визит. Самая частая версия — согласование неких вопросов по линии «Единой России».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к пресс-секретарю свердловского губернатора. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство сообщало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин нанес «Иннопрому» один из самых коротких визитов в истории выставки. Приезд главы правительства в Екатеринбург, занявший чуть больше четырех часов, выдался менее насыщенным, чем в 2021-м, но не менее интересным. За отведенное время премьер успел проверить сразу три своих прошлогодних поручения.