Академик Зверев назвал причину новой волны коронавируса

Одной из причин начала новой волны коронавируса являются малоэффективные против «Омикрона» вакцины, созданные при уханьском штамме. Об этом URA.RU рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.
«Можно говорить, что вакцины работают не очень хорошо, потому что в той же Японии было привито больше 80% населения, но подъем заболеваемости все равно наблюдается. Все потому, что вакцины были сделаны против уханьского штамма, а штамм поменялся, особенно поверхностный S-белок вируса, поэтому вакцина не работает так эффективно», — сказал Виталий Зверев.
Академик отметил, что ученым еще предстоит выяснить реальную эффективность существующих вакцин против новых штаммов коронавируса. «Надо разобраться насколько вакцинация помогла в борьбе с „Омикроном“. По-моему, не очень. Заболеваемость вместе с числом вакцинированных растет. Если утверждать, что у нас осталось 14% коллективного иммунитета, то надо понимать, что вакцина не работает. Ее уже и так многие люди получили 2-3 раза. Над этим надо серьезно подумать и разбираться», — уточнил он.
По мнению Зверева, новая волна коронавируса будет похожа на ту, которая была в начале 2022 года. «Обратите внимание, что в Японии сейчас подъем заболеваемости есть, но смертности практически нет. Там очень низкий уровень смертности и тяжелых форм. Будем надеется на то, что вирус больше не поменяется в сторону повышения своей вирулентности, а будет вызывать более легкие заболевания, но последние варианты „Омикрона“ лучше распространяются», — заключил собеседник агентства.
В мире начался подъем заболеваемости COVID-19. Самым заметный рост наблюдается в Японии, где был побит рекорд зафиксированных случаев коронавируса в сутки за все время пандемии. Тем временем в оперштабе сообщили, что показатель заболеваемости коронавирусом в России увеличился за минувшую неделю на 30,2%.
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Одной из причин начала новой волны коронавируса являются малоэффективные против «Омикрона» вакцины, созданные при уханьском штамме. Об этом URA.RU рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «Можно говорить, что вакцины работают не очень хорошо, потому что в той же Японии было привито больше 80% населения, но подъем заболеваемости все равно наблюдается. Все потому, что вакцины были сделаны против уханьского штамма, а штамм поменялся, особенно поверхностный S-белок вируса, поэтому вакцина не работает так эффективно», — сказал Виталий Зверев. Академик отметил, что ученым еще предстоит выяснить реальную эффективность существующих вакцин против новых штаммов коронавируса. «Надо разобраться насколько вакцинация помогла в борьбе с „Омикроном“. По-моему, не очень. Заболеваемость вместе с числом вакцинированных растет. Если утверждать, что у нас осталось 14% коллективного иммунитета, то надо понимать, что вакцина не работает. Ее уже и так многие люди получили 2-3 раза. Над этим надо серьезно подумать и разбираться», — уточнил он. По мнению Зверева, новая волна коронавируса будет похожа на ту, которая была в начале 2022 года. «Обратите внимание, что в Японии сейчас подъем заболеваемости есть, но смертности практически нет. Там очень низкий уровень смертности и тяжелых форм. Будем надеется на то, что вирус больше не поменяется в сторону повышения своей вирулентности, а будет вызывать более легкие заболевания, но последние варианты „Омикрона“ лучше распространяются», — заключил собеседник агентства. В мире начался подъем заболеваемости COVID-19. Самым заметный рост наблюдается в Японии, где был побит рекорд зафиксированных случаев коронавируса в сутки за все время пандемии. Тем временем в оперштабе сообщили, что показатель заболеваемости коронавирусом в России увеличился за минувшую неделю на 30,2%.