На Госуслугах появился новый способ оплаты

18 июля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Пользователям «Госуслуг» не придется вводить данные карты при оплате счетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пользователи портала «Госуслуги» смогут оплачивать счета при помощи сервиса Yandex Pay, не вводя данные карты. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. «Пользователи портала Госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе „Платежи“. Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении „Госуслуги“», — сообщается в telegram-канале Минцифры РФ. Пресс-служба министерства уточнила, что сервис Yandex Pay позволяет расплачиваться картой в интернете, не вводя ее данные, так как они автоматически берутся из аккаунта на Яндексе (Яндекс ID). «Yandex Pay работает с картами Мир, Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России», — объяснили авторы.

Пользователи портала «Госуслуги» смогут оплачивать счета при помощи сервиса Yandex Pay, не вводя данные карты. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. «Пользователи портала Госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе „Платежи“. Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении „Госуслуги“», — сообщается в telegram-канале Минцифры РФ. Пресс-служба министерства уточнила, что сервис Yandex Pay позволяет расплачиваться картой в интернете, не вводя ее данные, так как они автоматически берутся из аккаунта на Яндексе (Яндекс ID). «Yandex Pay работает с картами Мир, Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России», — объяснили авторы.