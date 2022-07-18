На Госуслугах появился новый способ оплаты

Пользователи портала «Госуслуги» смогут оплачивать счета при помощи сервиса Yandex Pay, не вводя данные карты. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
«Пользователи портала Госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе „Платежи“. Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении „Госуслуги“», — сообщается в telegram-канале Минцифры РФ.
Пресс-служба министерства уточнила, что сервис Yandex Pay позволяет расплачиваться картой в интернете, не вводя ее данные, так как они автоматически берутся из аккаунта на Яндексе (Яндекс ID). «Yandex Pay работает с картами Мир, Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России», — объяснили авторы.
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