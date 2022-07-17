В ХМАО раскритиковали вахтовиков, снимающих драку медведя с лосем. Видео

18 июля 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО раскритиковали вахтовиков, наблюдавших за дракой животных Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители ХМАО раскритиковали вахтовиков «Сургутнефтегаза», которые засняли драку медведя с лосем на месторождении. По мнению комментаторов, мужчины должны были вмешаться и спасти лося. Пост с видео опубликован в группе «Сургутнефтегаз. Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Стояли как истуканы, смотрели как гибнет животное. Цепочка, не цепочка (пищевая цепь, — ред.), это не в лесу произошло. И голод медвежий никого волновать не должен, пусть питается где хочет», — написала пользователь с ником Елена Прекрасная. «Вообще у вахтовиков техники много, можно было спасти лося. Вы что так, ребята, поступили», — возмутилась Любовь Аитова. При этом часть пользователей заметили, что попытка отогнать медведя могла бы плохо закончиться для самих работников. Однако вахтовики все же решились отогнать животное. В комментариях к посту пользователь Виталий Федорченко опубликовал видео, в котором этот же медведь испугался подъезжающей техники и оставил лося. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители ХМАО раскритиковали вахтовиков «Сургутнефтегаза», которые засняли драку медведя с лосем на месторождении. По мнению комментаторов, мужчины должны были вмешаться и спасти лося. Пост с видео опубликован в группе «Сургутнефтегаз. Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Стояли как истуканы, смотрели как гибнет животное. Цепочка, не цепочка (пищевая цепь, — ред.), это не в лесу произошло. И голод медвежий никого волновать не должен, пусть питается где хочет», — написала пользователь с ником Елена Прекрасная. «Вообще у вахтовиков техники много, можно было спасти лося. Вы что так, ребята, поступили», — возмутилась Любовь Аитова. При этом часть пользователей заметили, что попытка отогнать медведя могла бы плохо закончиться для самих работников. Однако вахтовики все же решились отогнать животное. В комментариях к посту пользователь Виталий Федорченко опубликовал видео, в котором этот же медведь испугался подъезжающей техники и оставил лося.