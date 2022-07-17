17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

В ХМАО раскритиковали вахтовиков, снимающих драку медведя с лосем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
Жители ХМАО раскритиковали вахтовиков, наблюдавших за дракой животных Фото:

Жители ХМАО раскритиковали вахтовиков «Сургутнефтегаза», которые засняли драку медведя с лосем на месторождении. По мнению комментаторов, мужчины должны были вмешаться и спасти лося. Пост с видео опубликован в группе «Сургутнефтегаз. Подслушано» соцсети «ВКонтакте».

«Стояли как истуканы, смотрели как гибнет животное. Цепочка, не цепочка (пищевая цепь, — ред.), это не в лесу произошло. И голод медвежий никого волновать не должен, пусть питается где хочет», — написала пользователь с ником Елена Прекрасная. «Вообще у вахтовиков техники много, можно было спасти лося. Вы что так, ребята, поступили», — возмутилась Любовь Аитова.

При этом часть пользователей заметили, что попытка отогнать медведя могла бы плохо закончиться для самих работников. Однако вахтовики все же решились отогнать животное. В комментариях к посту пользователь Виталий Федорченко опубликовал видео, в котором этот же медведь испугался подъезжающей техники и оставил лося.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Жители ХМАО раскритиковали вахтовиков «Сургутнефтегаза», которые засняли драку медведя с лосем на месторождении. По мнению комментаторов, мужчины должны были вмешаться и спасти лося. Пост с видео опубликован в группе «Сургутнефтегаз. Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Стояли как истуканы, смотрели как гибнет животное. Цепочка, не цепочка (пищевая цепь, — ред.), это не в лесу произошло. И голод медвежий никого волновать не должен, пусть питается где хочет», — написала пользователь с ником Елена Прекрасная. «Вообще у вахтовиков техники много, можно было спасти лося. Вы что так, ребята, поступили», — возмутилась Любовь Аитова. При этом часть пользователей заметили, что попытка отогнать медведя могла бы плохо закончиться для самих работников. Однако вахтовики все же решились отогнать животное. В комментариях к посту пользователь Виталий Федорченко опубликовал видео, в котором этот же медведь испугался подъезжающей техники и оставил лося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...