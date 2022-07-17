17 июля 2022
16 июля 2022

Дети из Донбасса приехали отдохнуть на Черное море в лагерь ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В детский лагерь ЯНАО на черном море приехали дети из Донбасса Фото:

В детском лагере ЯНАО «Эллада» стартовала третья смена. Среди 185 детей 36 приехали на отдых из Донецкой народной республики, сообщили в пресс-службе правительства.

«База отдыха расположена на территории Туапсинского района Краснодарского края. Это единственный лагерь, который находится в собственности ямальского муниципалитета. В третью смену в „Элладу“ заехали 185 детей, 36 из них прибыли на отдых из Донецкой народной республики», — рассказали в пресс-релизе представители правительства региона.

Детям оказали радушный прием. Их встречали караваем, песнями и танцами, в национальных костюмах. Также стало известно, что дети из Донбасса будут отдыхать в «Элладе» и в четвертую сменую. Она начнется с седьмого августа.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал двустороннее соглашение с администрацией Волновахского района. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

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В детском лагере ЯНАО «Эллада» стартовала третья смена. Среди 185 детей 36 приехали на отдых из Донецкой народной республики, сообщили в пресс-службе правительства. «База отдыха расположена на территории Туапсинского района Краснодарского края. Это единственный лагерь, который находится в собственности ямальского муниципалитета. В третью смену в „Элладу“ заехали 185 детей, 36 из них прибыли на отдых из Донецкой народной республики», — рассказали в пресс-релизе представители правительства региона. Детям оказали радушный прием. Их встречали караваем, песнями и танцами, в национальных костюмах. Также стало известно, что дети из Донбасса будут отдыхать в «Элладе» и в четвертую сменую. Она начнется с седьмого августа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал двустороннее соглашение с администрацией Волновахского района. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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