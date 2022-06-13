Губернатор ЯНАО подписал договор с главой района в Донбассе

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Волновахского района Константином Зинченко. Об этом сообщает telegram-канал «PRO_Республику».
«Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и администрацией Волновахского района», — говорится в сообщении. Также к сообщению прикреплена видеозапись с подписания документа.
В пресс-службу правительства ЯНАО направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее губернатор Ямала рассказывал о планах по восстановлению Донбасса. Однако тогда деталей он не раскрывал.
Президент РФ 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Жители Донбасса подвергались геноциду со стороны нацбатов и ВСУ — это также стало причиной для проведения спецоперации.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Волновахского района Константином Зинченко. Об этом сообщает telegram-канал «PRO_Республику». «Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и администрацией Волновахского района», — говорится в сообщении. Также к сообщению прикреплена видеозапись с подписания документа. В пресс-службу правительства ЯНАО направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее губернатор Ямала рассказывал о планах по восстановлению Донбасса. Однако тогда деталей он не раскрывал. Президент РФ 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Жители Донбасса подвергались геноциду со стороны нацбатов и ВСУ — это также стало причиной для проведения спецоперации.