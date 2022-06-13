13 июня 2022
12 июня 2022
11 июня 2022
10 июня 2022

Губернатор ЯНАО подписал договор с главой района в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО подписал соглашение с главой Волновахского района Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Волновахского района Константином Зинченко. Об этом сообщает telegram-канал «PRO_Республику».

«Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и администрацией Волновахского района», — говорится в сообщении. Также к сообщению прикреплена видеозапись с подписания документа.

В пресс-службу правительства ЯНАО направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее губернатор Ямала рассказывал о планах по восстановлению Донбасса. Однако тогда деталей он не раскрывал.

Президент РФ 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Жители Донбасса подвергались геноциду со стороны нацбатов и ВСУ — это также стало причиной для проведения спецоперации.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Волновахского района Константином Зинченко. Об этом сообщает telegram-канал «PRO_Республику». «Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и администрацией Волновахского района», — говорится в сообщении. Также к сообщению прикреплена видеозапись с подписания документа. В пресс-службу правительства ЯНАО направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее губернатор Ямала рассказывал о планах по восстановлению Донбасса. Однако тогда деталей он не раскрывал. Президент РФ 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Жители Донбасса подвергались геноциду со стороны нацбатов и ВСУ — это также стало причиной для проведения спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...