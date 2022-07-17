Власти ХМАО назвали территории с худшим инвестиционным климатом

Худший инвестиционный климат наблюдается в Покачах, Ханты-Мансийском и Советском районах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди муниципалитетов ХМАО худший инвестиционный климат, по результатам прошлого года, наблюдается в Покачах, Ханты-Мансийском и Советском районах. Об этом во время совета по вопросам развития инвестиционной деятельности рассказал директор регионального аналитического центра Юрий Корольский.

«12 позиция — Нефтеюганск, 13 позиция — Лангепас поделил ее с городом Нягань. Советский район — 14 позиция. Ханты-Мансийский район — 15 позиция. И Покачи аутсайдер — 16 позиция», — сказал Корольский. Трансляция была доступна на инвестиционном портале ХМАО.

Основным фактором, который препятствует улучшению инвестиционного климата в муниципалитетах является недостаточное развитие системы муниципально-частного партнерства. «В трех муниципальных образованиях за 2021 год отсутствовали вообще заключенные соглашения МЧП, как и концессии и энергосервисные контракты, что показывает очень низкий уровень. В четырех муниципалитетах не утверждены графики передачи объектов в концессию», — добавил Корольский.

Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО сохранил место в десятке лидеров национального рейтинга по инвестиционному климату, разделив шестое место с Санкт-Петербургом. Такие данные озвучили на Петербургском международном экономическом форуме.