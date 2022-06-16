ХМАО удержался в топе рейтинга инвестпривлекательных регионов

Югра разделила шестое место с Санкт-Петербургом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

ХМАО сохранил место в десятке лидеров национального рейтинга по инвестиционному климату, разделив шестое место с Санкт-Петербургом. Такие данные озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом URA.RU сообщили в департаменте экономического развития Югры.

«Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Он включает оценку скорости и легкости административных процедур, наличия и качества инфраструктуры и ресурсов, работы институтов для бизнеса и поддержки малого и среднего бизнеса», — сообщили в депэкономразвития Югры.

Сохранить позиции в Национальном рейтинге удалось благодаря трем факторам. Поддержка инвестиционных проектов и поощрении капиталовложений. За прошлый год властям ХМАО удалось привлечь дополнительных инвестиций на триллион рублей. Создание крупных промышленных площадок, оказывая им различные меры поддержки по привлечению инвестиций. «Третье — Югра вошла в перечень 30 субъектов Российской Федерации, планирующих внедрение регионального инвестиционного стандарта в 2022 году», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесменов ХМАО поддержали миллиардами. Объекты малого и среднего бизнеса в округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. Средства распределили среди 1800 предприятий.