Украина поставила невыполнимый ультиматум для переговоров с РФ

18 июля 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Глава МИД Украины назвал условия для возобновления переговоров с РФ Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры Украины и России возможны только в случае поражения РФ. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — сказал Кулеба в интервью «Forbes Украина». Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс приостановлен из-за нежелания украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее отмечал, что Украина знает все требования России, выполнение которых необходимо для мирного урегулирования конфликта, передает «Национальная служба новостей».

Переговоры Украины и России возможны только в случае поражения РФ. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — сказал Кулеба в интервью «Forbes Украина». Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс приостановлен из-за нежелания украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее отмечал, что Украина знает все требования России, выполнение которых необходимо для мирного урегулирования конфликта, передает «Национальная служба новостей».