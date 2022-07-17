17 июля 2022
16 июля 2022

Артюхов учредил для журналистов ЯНАО премию губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Автор лучшего материала в конкурсе «Актуальная тема» получит 120 тыс рублей Фото:

В этом году на конкурсах журналистских работ, от департамента внутренней политики ЯНАО глава региона учредил специальный приз в размере 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства округа.

«В конкурсе „Актуальная тема“ глава региона учредил номинацию „Специальный приз Губернатора Ямала“. Автор самого лучшего материала получит 120 тысяч рублей», — рассказали в пресс-релизе представители правительства ЯНАО.

В этом конкурсе журналисты могут подать работы о развитии предпринимательства, импортозамещении или об акциях года экологии, который объявил в ЯНАО Дмитрий Артюхов. В этом конкурсе организаторы ожидают самую напряженную конкуренцию.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО учредил премию для ученых, изучающих мерзлоту. С 2023 года они смогут претендовать на выплату в размере до одного миллиона рублей за уже опубликованные работы и до пяти млн рублей для тех, кто только планирует изучать мерзлоту.

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В этом году на конкурсах журналистских работ, от департамента внутренней политики ЯНАО глава региона учредил специальный приз в размере 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства округа. «В конкурсе „Актуальная тема“ глава региона учредил номинацию „Специальный приз Губернатора Ямала“. Автор самого лучшего материала получит 120 тысяч рублей», — рассказали в пресс-релизе представители правительства ЯНАО. В этом конкурсе журналисты могут подать работы о развитии предпринимательства, импортозамещении или об акциях года экологии, который объявил в ЯНАО Дмитрий Артюхов. В этом конкурсе организаторы ожидают самую напряженную конкуренцию. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО учредил премию для ученых, изучающих мерзлоту. С 2023 года они смогут претендовать на выплату в размере до одного миллиона рублей за уже опубликованные работы и до пяти млн рублей для тех, кто только планирует изучать мерзлоту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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