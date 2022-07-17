Артюхов учредил для журналистов ЯНАО премию губернатора

В этом году на конкурсах журналистских работ, от департамента внутренней политики ЯНАО глава региона учредил специальный приз в размере 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства округа.
«В конкурсе „Актуальная тема“ глава региона учредил номинацию „Специальный приз Губернатора Ямала“. Автор самого лучшего материала получит 120 тысяч рублей», — рассказали в пресс-релизе представители правительства ЯНАО.
В этом конкурсе журналисты могут подать работы о развитии предпринимательства, импортозамещении или об акциях года экологии, который объявил в ЯНАО Дмитрий Артюхов. В этом конкурсе организаторы ожидают самую напряженную конкуренцию.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО учредил премию для ученых, изучающих мерзлоту. С 2023 года они смогут претендовать на выплату в размере до одного миллиона рублей за уже опубликованные работы и до пяти млн рублей для тех, кто только планирует изучать мерзлоту.
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В этом году на конкурсах журналистских работ, от департамента внутренней политики ЯНАО глава региона учредил специальный приз в размере 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства округа. «В конкурсе „Актуальная тема“ глава региона учредил номинацию „Специальный приз Губернатора Ямала“. Автор самого лучшего материала получит 120 тысяч рублей», — рассказали в пресс-релизе представители правительства ЯНАО. В этом конкурсе журналисты могут подать работы о развитии предпринимательства, импортозамещении или об акциях года экологии, который объявил в ЯНАО Дмитрий Артюхов. В этом конкурсе организаторы ожидают самую напряженную конкуренцию. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО учредил премию для ученых, изучающих мерзлоту. С 2023 года они смогут претендовать на выплату в размере до одного миллиона рублей за уже опубликованные работы и до пяти млн рублей для тех, кто только планирует изучать мерзлоту.