Артюхов учредил для журналистов ЯНАО премию губернатора

Автор лучшего материала в конкурсе «Актуальная тема» получит 120 тыс рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В этом году на конкурсах журналистских работ, от департамента внутренней политики ЯНАО глава региона учредил специальный приз в размере 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства округа.

«В конкурсе „Актуальная тема“ глава региона учредил номинацию „Специальный приз Губернатора Ямала“. Автор самого лучшего материала получит 120 тысяч рублей», — рассказали в пресс-релизе представители правительства ЯНАО.

В этом конкурсе журналисты могут подать работы о развитии предпринимательства, импортозамещении или об акциях года экологии, который объявил в ЯНАО Дмитрий Артюхов. В этом конкурсе организаторы ожидают самую напряженную конкуренцию.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО учредил премию для ученых, изучающих мерзлоту. С 2023 года они смогут претендовать на выплату в размере до одного миллиона рублей за уже опубликованные работы и до пяти млн рублей для тех, кто только планирует изучать мерзлоту.