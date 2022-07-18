Метеоролог Шувалов: жаркое лето берет паузу в российских регионах

19 июля 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Жара уйдет из уральской части страны к концу недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К выходным в уральских регионах ожидается похолодание, однако преждевременно говорить, что жаркие дни уже не вернутся. Такой прогноз URA.RU сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Пожарились и будет. Завтра в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске последний жаркий день с температурой 27-29 градусов тепла. Но, правда будут грозовые дожди, а после этого идет плавное снижение до выходных. В выходные более резкое понижение температуры. Циклон с европейской территории страны уходит в Казахстан и начинаются северо-восточные потоки, поэтому в Екатеринбурге и Челябинске снизится температура до +20 Цельсия», — заявил Александр Шувалов. «Мы греемся еще один день и к выходным жаркое лето берет паузу. Пока не будем пугать людей, потому что еще август впереди и финал июля не закончен», — уточнил он. Однако в европейской части страны к концу недели ожидается повышение температуры. «Закручивается циклон. Сначала один идет на север, потом второй ныряет и застревает над Черноземьем. Так они водят хороводы по европейской территории и подкачивают холодный воздух и дожди. В среду-четверг в Москве продолжительные дожди полуосенного характера. В пятницу уже полегче. Циклон заполняется и отходит на Урал в гости. В центре в субботу 23-28 градусов тепла», — заключил метеоролог. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

К выходным в уральских регионах ожидается похолодание, однако преждевременно говорить, что жаркие дни уже не вернутся. Такой прогноз URA.RU сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Пожарились и будет. Завтра в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске последний жаркий день с температурой 27-29 градусов тепла. Но, правда будут грозовые дожди, а после этого идет плавное снижение до выходных. В выходные более резкое понижение температуры. Циклон с европейской территории страны уходит в Казахстан и начинаются северо-восточные потоки, поэтому в Екатеринбурге и Челябинске снизится температура до +20 Цельсия», — заявил Александр Шувалов. «Мы греемся еще один день и к выходным жаркое лето берет паузу. Пока не будем пугать людей, потому что еще август впереди и финал июля не закончен», — уточнил он. Однако в европейской части страны к концу недели ожидается повышение температуры. «Закручивается циклон. Сначала один идет на север, потом второй ныряет и застревает над Черноземьем. Так они водят хороводы по европейской территории и подкачивают холодный воздух и дожди. В среду-четверг в Москве продолжительные дожди полуосенного характера. В пятницу уже полегче. Циклон заполняется и отходит на Урал в гости. В центре в субботу 23-28 градусов тепла», — заключил метеоролог.