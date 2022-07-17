17 июля 2022
16 июля 2022

Власти Сургута готовят город к масштабному ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский в Сатке. Челябинск., система экстренного оповещения
Тестирование системы оповещения пройдет 20 июля с 10:00 до 12:00 Фото:

Власти Сургута (ХМАО) 20 июля будут тестировать городскую систему оповещения на случай ЧП. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута.

«В Сургуте проверят электросирены и единый сигнал „Внимание Всем!“. Тестирование системы запланировано на среду, 20 июля, в промежутке 10:00 до 12:00 часов», — рассказали в ведомстве. Так же там сообщили, что жителям в это время нужно будет включить радио или телевизор на местном канале. Там будет передаваться информация от управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сургут оказался не единственный городом в регионах «тюменской матрешки», где 20 числа будут тестировать систему оповещения. Ранее URA.RU сообщало, что в этот же день сирены прозвучат на всю Тюмень.

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Власти Сургута (ХМАО) 20 июля будут тестировать городскую систему оповещения на случай ЧП. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. «В Сургуте проверят электросирены и единый сигнал „Внимание Всем!“. Тестирование системы запланировано на среду, 20 июля, в промежутке 10:00 до 12:00 часов», — рассказали в ведомстве. Так же там сообщили, что жителям в это время нужно будет включить радио или телевизор на местном канале. Там будет передаваться информация от управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Сургут оказался не единственный городом в регионах «тюменской матрешки», где 20 числа будут тестировать систему оповещения. Ранее URA.RU сообщало, что в этот же день сирены прозвучат на всю Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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