Власти Сургута готовят город к масштабному ЧП

Тестирование системы оповещения пройдет 20 июля с 10:00 до 12:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Сургута (ХМАО) 20 июля будут тестировать городскую систему оповещения на случай ЧП. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута.

«В Сургуте проверят электросирены и единый сигнал „Внимание Всем!“. Тестирование системы запланировано на среду, 20 июля, в промежутке 10:00 до 12:00 часов», — рассказали в ведомстве. Так же там сообщили, что жителям в это время нужно будет включить радио или телевизор на местном канале. Там будет передаваться информация от управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сургут оказался не единственный городом в регионах «тюменской матрешки», где 20 числа будут тестировать систему оповещения. Ранее URA.RU сообщало, что в этот же день сирены прозвучат на всю Тюмень.