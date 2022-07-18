В центре Екатеринбурга полуголый преподаватель станцевала тверк. Видео

18 июля 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Прохожие на улице Вайнера с интересом и недоумением смотрели на девушку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Преподаватель танцев Яна Кэт станцевала откровенный танец на улице Вайнера в Екатеринбурге. Девушка в коротких шортах и топике станцевала тверк под трек скандально-известной рэп-исполнительницы из Тюменской области «Инстасамки». Видео Кэт опубликовала у себя в соцсетях. «Тетя решила вспомнить молодость. Как же мне было стремно. Вновь тестируем такой формат. Видели бы вы лица людей, которые проходили мимо или сидели на открытых беседках в барах напротив», — написала тверкерша у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов). Яна Кэт — блогер и преподаватель тверка из Екатеринбурга. Раньше девушка часто устраивала откровенные танцы в общественных местах и записывала видео, затем отошла от этого формата и сосредоточилась на преподавании тверка. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Преподаватель танцев Яна Кэт станцевала откровенный танец на улице Вайнера в Екатеринбурге. Девушка в коротких шортах и топике станцевала тверк под трек скандально-известной рэп-исполнительницы из Тюменской области «Инстасамки». Видео Кэт опубликовала у себя в соцсетях. «Тетя решила вспомнить молодость. Как же мне было стремно. Вновь тестируем такой формат. Видели бы вы лица людей, которые проходили мимо или сидели на открытых беседках в барах напротив», — написала тверкерша у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов). Яна Кэт — блогер и преподаватель тверка из Екатеринбурга. Раньше девушка часто устраивала откровенные танцы в общественных местах и записывала видео, затем отошла от этого формата и сосредоточилась на преподавании тверка.