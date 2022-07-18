В центре Екатеринбурга полуголый преподаватель станцевала тверк. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятьдесят шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, улица вайнера
Прохожие на улице Вайнера с интересом и недоумением смотрели на девушку Фото:

Преподаватель танцев Яна Кэт станцевала откровенный танец на улице Вайнера в Екатеринбурге. Девушка в коротких шортах и топике станцевала тверк под трек скандально-известной рэп-исполнительницы из Тюменской области «Инстасамки». Видео Кэт опубликовала у себя в соцсетях.

«Тетя решила вспомнить молодость. Как же мне было стремно. Вновь тестируем такой формат. Видели бы вы лица людей, которые проходили мимо или сидели на открытых беседках в барах напротив», — написала тверкерша у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов).

Яна Кэт — блогер и преподаватель тверка из Екатеринбурга. Раньше девушка часто устраивала откровенные танцы в общественных местах и записывала видео, затем отошла от этого формата и сосредоточилась на преподавании тверка.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Преподаватель танцев Яна Кэт станцевала откровенный танец на улице Вайнера в Екатеринбурге. Девушка в коротких шортах и топике станцевала тверк под трек скандально-известной рэп-исполнительницы из Тюменской области «Инстасамки». Видео Кэт опубликовала у себя в соцсетях. «Тетя решила вспомнить молодость. Как же мне было стремно. Вновь тестируем такой формат. Видели бы вы лица людей, которые проходили мимо или сидели на открытых беседках в барах напротив», — написала тверкерша у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов). Яна Кэт — блогер и преподаватель тверка из Екатеринбурга. Раньше девушка часто устраивала откровенные танцы в общественных местах и записывала видео, затем отошла от этого формата и сосредоточилась на преподавании тверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...