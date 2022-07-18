Экс-губернатора Никиту Белых судят снова

Пермяк и экс-глава Кировской области Никита Белых назвал дело «абсурдным» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В суде города Кирова начался суд по второму делу пермяка и экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Сейчас он отбывает 8-летний срок по обвинению в получении крупной взятки. Информация о начале судебного процесса размещена на сайте Октябрьского суда Кирова.

«На этот раз его обвиняют в превышении должностных полномочий: следствие считает, что, будучи главой региона, Никита Белых необоснованно выделил почти 450 млн рублей АО „Кировская региональная ипотечная корпорация“ (КРИК), которая потратила их на собственные нужды», — сообщает издание «Коммерсант».

Экс-главу Кировской области сейчас обвиняют в совершении двух преступлений по части превышения должностных полномочий. По второму, по версии следствия, он в 2015 году, находясь на посту губернатора, обеспечил той же «Кировской региональной ипотечной корпорации» получение крупного кредита на сумму 320 млн рублей, который был «распылен» между сторонними неплатежеспособными организациями. Ранее в следственном комитете России сообщали, что задолженность не была возвращена в корпорацию и в дальнейшем по решению арбитража к пользу КРИК с правительства Кировской области взыскали более 202 млн рублей, что «причинило региональному бюджету материальный ущерб».

Защита обвиняемого настаивала на необоснованности обвинений в его адрес, утверждая, что жилпрограмма была успешно внедрена на территории Вятки (приобретено около 400 квартир) и продолжалась после ухода Белых с поста. По поводу второго обвинения адвокаты заявили, что «деньги получили организации, учредителями которых являлись областные власти» и что «финподдержка позволила тогда избежать компаниям банкротств, штрафов, арестов имущества и судов». Обвиняемый же назвал дело «абсурдным». Следующее заседание состоится 25 июля, сообщается на сайте суда.

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