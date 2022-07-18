Кулеба: Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС. «Но я вам его не скажу»

19 июля 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Кулеба отказался говорить о назначенном дедлайне Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу… Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — сказал Кулеба в интервью «Forbes Украина». Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз. Для членства в ЕС Киеву нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Украина — бесконечный кандидат в Европейский союз. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу… Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — сказал Кулеба в интервью «Forbes Украина». Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз. Для членства в ЕС Киеву нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Украина — бесконечный кандидат в Европейский союз.