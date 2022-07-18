18 июля 2022

Кулеба: Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС. «Но я вам его не скажу»

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Кулеба отказался говорить о назначенном дедлайне Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу… Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — сказал Кулеба в интервью «Forbes Украина».

Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз. Для членства в ЕС Киеву нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Украина — бесконечный кандидат в Европейский союз.

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Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу… Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — сказал Кулеба в интервью «Forbes Украина». Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз. Для членства в ЕС Киеву нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Украина — бесконечный кандидат в Европейский союз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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