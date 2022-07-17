Лавров объяснил, чем грозит для РФ новый статус Украины в ЕС

18 июля 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины «гамбитом против РФ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина бесконечный кандидат в Европейский союз, предоставление такого статуса Киеву предполагает «геополитический гамбит против России». Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Часть геополитического гамбита против России — предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны — вечного кандидата в ЕС», — сказал он, передают «Известия». По его мнению, Россия не претендует оказаться в составе ЕС. «Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо», уверен Лавров. Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз. Для членства в ЕС Киеву нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что процесс вступления Украины в ЕС потребует много времени, сообщалось ранее. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина бесконечный кандидат в Европейский союз, предоставление такого статуса Киеву предполагает «геополитический гамбит против России». Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Часть геополитического гамбита против России — предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны — вечного кандидата в ЕС», — сказал он, передают «Известия». По его мнению, Россия не претендует оказаться в составе ЕС. «Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо», уверен Лавров. Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз. Для членства в ЕС Киеву нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что процесс вступления Украины в ЕС потребует много времени, сообщалось ранее. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз.