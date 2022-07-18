18 июля 2022
17 июля 2022

Жительница Салехарда пожаловалась на тараканов в торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, торговый центр, куб, гайва
В соцсетях жительница Салехарда пожаловалась на тараканов в ТЦ (фото из архива) Фото:

Жительница Салехарда пожаловалась на тараканов в торговом центре «Апельсин». Анонимный пост опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

«ТЦ Апельсин. У меня вопрос к тем, кто владеет продуктовыми павильонами, вы вопрос со своей „живностью“ решить не хотите? Почему я должна сидеть среди этой „грязи“ из-за вашей халатности? А если я их домой приволоку?» — задает вопросы анонимный автор поста.

«Вызовите санэпидстанцию — пусть проверят полностью центр на наличие тараканов», — советует Ирина Юрченко. «А че это бояться владельцев продуктовых магазинов! Кто такие он,чтобы их бояться», — пишет Елена Борисова. «Так, а что ты там сидишь, кто-то держит тебя или что?» — спрашивает автора пользователь Эрих Краузэ.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в роддоме Нового Уренгоя в еде обнаружили таракана. По мнению новоуренгойцев, качество еды и обслуживания изменилось после того, как больницу перевели на аутсорсинг.

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Жительница Салехарда пожаловалась на тараканов в торговом центре «Апельсин». Анонимный пост опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». «ТЦ Апельсин. У меня вопрос к тем, кто владеет продуктовыми павильонами, вы вопрос со своей „живностью“ решить не хотите? Почему я должна сидеть среди этой „грязи“ из-за вашей халатности? А если я их домой приволоку?» — задает вопросы анонимный автор поста. «Вызовите санэпидстанцию — пусть проверят полностью центр на наличие тараканов», — советует Ирина Юрченко. «А че это бояться владельцев продуктовых магазинов! Кто такие он,чтобы их бояться», — пишет Елена Борисова. «Так, а что ты там сидишь, кто-то держит тебя или что?» — спрашивает автора пользователь Эрих Краузэ. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в роддоме Нового Уренгоя в еде обнаружили таракана. По мнению новоуренгойцев, качество еды и обслуживания изменилось после того, как больницу перевели на аутсорсинг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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