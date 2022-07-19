Костин: Зеленский задирает собственных кормильцев

Президент Украины Владимир Зеленский ведет политику «популизма и эгоизма» по отношению к западным банкам, которые являются его кормильцам. Такое мнение в колонке для РБК высказал глава банка ВТБ Андрей Костин.
«Недавние угрозы одного из очередных безликих советников Зеленского в адрес руководителей ведущих американских и европейских банков разом идут вразрез со всеми принципами Запада. Есть уже нечто привычное во всем этом бесконечном популизме украинских политиков. Новый украинский „истеблишмент“ в диалоге с Западом все больше напоминает недоросля из одноименной классической комедии Фонвизина. Эгоизм по отношению к собственным кормильцам в конечном счете оказывается невозможно спрятать за ширмой из неуклюжей лести и манипуляций», — написал Костин.
Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко пригрозил западным банкам Международным уголовным судом, пишет RT. Он обвинил банки в сотрудничестве с российскими нефтяными компаниями. Украина отправила официальные претензии к JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC и Credit Agricole.
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Президент Украины Владимир Зеленский ведет политику «популизма и эгоизма» по отношению к западным банкам, которые являются его кормильцам. Такое мнение в колонке для РБК высказал глава банка ВТБ Андрей Костин. «Недавние угрозы одного из очередных безликих советников Зеленского в адрес руководителей ведущих американских и европейских банков разом идут вразрез со всеми принципами Запада. Есть уже нечто привычное во всем этом бесконечном популизме украинских политиков. Новый украинский „истеблишмент“ в диалоге с Западом все больше напоминает недоросля из одноименной классической комедии Фонвизина. Эгоизм по отношению к собственным кормильцам в конечном счете оказывается невозможно спрятать за ширмой из неуклюжей лести и манипуляций», — написал Костин. Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко пригрозил западным банкам Международным уголовным судом, пишет RT. Он обвинил банки в сотрудничестве с российскими нефтяными компаниями. Украина отправила официальные претензии к JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC и Credit Agricole.