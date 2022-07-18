18 июля 2022

В ХМАО топ-менеджеру дочки «Газпрома» грозит семь лет за взятки

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Менеджер получил в виде подкупа 9 миллионов рублей Фото:

В ХМАО будут судить топ-менеджера нефтяной компании. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа в 9 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по ХМАО. По информации URA.RU, речь идет об одном из сотрудников компании, который работал в подразделениях компании «Газпром нефть».

«Обвиняемый занимая должность, наделенную управленческими функциями в коммерческой организации и являясь руководителем экспертной группы по закупкам производственных работ и услуг, получил от руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению услуг в сфере нефте — и газодобычи, денежные средства в сумме девять миллионов рублей в качестве подкупа за содействие в прохождении ежегодной предварительной квалификации и выборе этой организации в качестве контрагента», — сообщили в следственном управлении.

Благодаря помощи топ-менеджера подрядчик смог заключить несколько договоров на предоставление услуг по ремонту и освоению скважин. Общая сумма контрактов превысила шесть миллиардов рублей. За содеянное злоумышленник рискует лишиться свободы на семь лет. По информации источника URA.RU в силовых структурах, речь идет о сотруднике дочки «Газпрома». «Он в своем работал директором одного из департаментом „Газпром нефти“, потом перешел в другое подразделение компании — в научно-технический центр. Ну, а попался он на подкупе, как один из членов комиссии по закупкам», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО полиция задержала нефтяника, вымогавшего крупные взятки. Сумма средств, полученных незаконным путем, составила 8 миллионов рублей. Деньги злоумышленник получал переводами на карты матери и сожительницы.

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В ХМАО будут судить топ-менеджера нефтяной компании. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа в 9 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по ХМАО. По информации URA.RU, речь идет об одном из сотрудников компании, который работал в подразделениях компании «Газпром нефть». «Обвиняемый занимая должность, наделенную управленческими функциями в коммерческой организации и являясь руководителем экспертной группы по закупкам производственных работ и услуг, получил от руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению услуг в сфере нефте — и газодобычи, денежные средства в сумме девять миллионов рублей в качестве подкупа за содействие в прохождении ежегодной предварительной квалификации и выборе этой организации в качестве контрагента», — сообщили в следственном управлении. Благодаря помощи топ-менеджера подрядчик смог заключить несколько договоров на предоставление услуг по ремонту и освоению скважин. Общая сумма контрактов превысила шесть миллиардов рублей. За содеянное злоумышленник рискует лишиться свободы на семь лет. По информации источника URA.RU в силовых структурах, речь идет о сотруднике дочки «Газпрома». «Он в своем работал директором одного из департаментом „Газпром нефти“, потом перешел в другое подразделение компании — в научно-технический центр. Ну, а попался он на подкупе, как один из членов комиссии по закупкам», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО полиция задержала нефтяника, вымогавшего крупные взятки. Сумма средств, полученных незаконным путем, составила 8 миллионов рублей. Деньги злоумышленник получал переводами на карты матери и сожительницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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