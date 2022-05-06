В ХМАО ОБЭП задержал нефтяника, вымогавшего крупные взятки

06 мая 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД ХМАО задержали бывшего работника нефтяной компании, вымогавшего для себя взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной полиции. «Установлено, что с августа 2020 года по октябрь 2021 года злоумышленник, имея полномочия по ведению договорной работы, предложил оказать содействие при заключении договоров на оказание услуг между организацией, в которой работал он, и представителями сразу двух других компаний. Кроме того, подозреваемый будучи куратором по договорам обещал осуществлять беспретензионный прием работ», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства. Установлено, что в общей сложности в виде взяток подозреваемый получил 8,2 млн рублей. Деньги переводились на банковские счета, которые принадлежали самому нефтянику, его матери и сожительнице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела по ч.8 статьи 204 УК РФ — «Коммерческий подкуп». Источник агентства в силовых структурах сообщил, что речь идет о бывшем сотруднике компании «Няганьнефтегаз», которая является «дочкой» «Роснефти». Ранее URA.RU сообщало, директор нефтяной компании «Нефтесервис» из Нижневартовска отправлена под суд. Она подозревается в даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД ХМАО задержали бывшего работника нефтяной компании, вымогавшего для себя взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной полиции. «Установлено, что с августа 2020 года по октябрь 2021 года злоумышленник, имея полномочия по ведению договорной работы, предложил оказать содействие при заключении договоров на оказание услуг между организацией, в которой работал он, и представителями сразу двух других компаний. Кроме того, подозреваемый будучи куратором по договорам обещал осуществлять беспретензионный прием работ», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства. Установлено, что в общей сложности в виде взяток подозреваемый получил 8,2 млн рублей. Деньги переводились на банковские счета, которые принадлежали самому нефтянику, его матери и сожительнице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела по ч.8 статьи 204 УК РФ — «Коммерческий подкуп». Источник агентства в силовых структурах сообщил, что речь идет о бывшем сотруднике компании «Няганьнефтегаз», которая является «дочкой» «Роснефти». Ранее URA.RU сообщало, директор нефтяной компании «Нефтесервис» из Нижневартовска отправлена под суд. Она подозревается в даче взятки и уклонении от уплаты налогов.