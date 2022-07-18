В Пермском крае водолазы нашли тело утонувшего ребенка

Тело погибшего извлекли из реки водолазы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае в реке Чусовая найдено тело погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«18 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Пермскому краю поступила информация об извлечении водолазами из реки Чусовая тела погибшего. На месте происшествия спасатели продолжают поиск одного человека», — сообщается на сайте ведомства.

Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, спасатели достали тело утонувшего ребенка. Сейчас водолазы продолжают поиски тела его матери. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае во время катания на лодке утонула семейная пара, а также их трехлетний сын. Еще одному ребенку, семилетней девочке, удалось спастись.