18 июля 2022

Свердловское предприятие продает тонны опасного молока и масла

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, молоко
Безопасность сухого молока не было доказано специальными документами Фото:

Предприятие из Нижней Туры (Свердловская область) ООО «Агропром» отправило в несколько регионов десятки тонн сухого молока и сливочного масла, на которые нет документов, подтверждающих безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.

«Производителем молочной продукции из Свердловской области сфальсифицировано 76 тонн сливочного масла и 2 тонны сухого молока», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что ООО «Агропром» отправило продукцию, безопасность которой не подтверждена, в Удмуртскую Республику, Ленинградскую, Омскую и Свердловскую область.

В местные управления Россельхознадзора срочно отправили письма об опасной продукции. Специалисты должны принять оперативные меры. Также данные о молочных продуктах отправили сотрудникам по борьбе с коррупцией свердловского главка полиции и в налоговую службу.

В распоряжении URA.RU нет телефона представителей ООО «Агропром». Редакция готова предоставить им возможность высказаться.

Ранее свердловские ревизоры нашли небезопасные молоко и мед. Продукты нашли у пассажиров из Таджикистана.

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Предприятие из Нижней Туры (Свердловская область) ООО «Агропром» отправило в несколько регионов десятки тонн сухого молока и сливочного масла, на которые нет документов, подтверждающих безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области. «Производителем молочной продукции из Свердловской области сфальсифицировано 76 тонн сливочного масла и 2 тонны сухого молока», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что ООО «Агропром» отправило продукцию, безопасность которой не подтверждена, в Удмуртскую Республику, Ленинградскую, Омскую и Свердловскую область. В местные управления Россельхознадзора срочно отправили письма об опасной продукции. Специалисты должны принять оперативные меры. Также данные о молочных продуктах отправили сотрудникам по борьбе с коррупцией свердловского главка полиции и в налоговую службу. В распоряжении URA.RU нет телефона представителей ООО «Агропром». Редакция готова предоставить им возможность высказаться. Ранее свердловские ревизоры нашли небезопасные молоко и мед. Продукты нашли у пассажиров из Таджикистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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