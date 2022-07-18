Свердловское предприятие продает тонны опасного молока и масла

19 июля 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Безопасность сухого молока не было доказано специальными документами Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Предприятие из Нижней Туры (Свердловская область) ООО «Агропром» отправило в несколько регионов десятки тонн сухого молока и сливочного масла, на которые нет документов, подтверждающих безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области. «Производителем молочной продукции из Свердловской области сфальсифицировано 76 тонн сливочного масла и 2 тонны сухого молока», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что ООО «Агропром» отправило продукцию, безопасность которой не подтверждена, в Удмуртскую Республику, Ленинградскую, Омскую и Свердловскую область. В местные управления Россельхознадзора срочно отправили письма об опасной продукции. Специалисты должны принять оперативные меры. Также данные о молочных продуктах отправили сотрудникам по борьбе с коррупцией свердловского главка полиции и в налоговую службу. В распоряжении URA.RU нет телефона представителей ООО «Агропром». Редакция готова предоставить им возможность высказаться. Ранее свердловские ревизоры нашли небезопасные молоко и мед. Продукты нашли у пассажиров из Таджикистана. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Предприятие из Нижней Туры (Свердловская область) ООО «Агропром» отправило в несколько регионов десятки тонн сухого молока и сливочного масла, на которые нет документов, подтверждающих безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области. «Производителем молочной продукции из Свердловской области сфальсифицировано 76 тонн сливочного масла и 2 тонны сухого молока», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что ООО «Агропром» отправило продукцию, безопасность которой не подтверждена, в Удмуртскую Республику, Ленинградскую, Омскую и Свердловскую область. В местные управления Россельхознадзора срочно отправили письма об опасной продукции. Специалисты должны принять оперативные меры. Также данные о молочных продуктах отправили сотрудникам по борьбе с коррупцией свердловского главка полиции и в налоговую службу. В распоряжении URA.RU нет телефона представителей ООО «Агропром». Редакция готова предоставить им возможность высказаться. Ранее свердловские ревизоры нашли небезопасные молоко и мед. Продукты нашли у пассажиров из Таджикистана.