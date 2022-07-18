Потушить автомобиль водителю помогли очевидцы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На ул. Ямской в Тюмени загорелся автомобиль, обклеенный символикой «Яндекс.Такси». Об этом в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы происшествия. По их словам, прохожие помогли водителю оперативно потушить огонь.

«На ул. Ямской загорелось такси. Неравнодушные граждане ликвидировали возгорание», — сообщил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей по поводу инцидента разделились. «Молодцы, хоть кто-то помог», — отметил Владимир Сиротэтто. «Проезжали с супругом на автобусе, стоят зеваки и снимают на телефон. Позорники! Рядом что-то копали рабочие, куча земли была, можно было и помочь, хотя бы землей закидать. Столько машин стояло на светофоре, ну неужели ни у кого не было огнетушителя?» — поинтересовалась Анна Носкова.

В пресс-службу агрегатора такси «Яндекс.Go» направлен письменный запрос. Комментарий от регионального управления МЧС по Тюменской области ожидается.