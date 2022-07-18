Екатеринбуржец на элитном Porshe получил десятки штрафов. Силовики заставили его платить

19 июля 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

В случае задолженности судебные приставы могут арестовать автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в ходе рейда по выявлению водителей, имеющих долги по штрафам ГИБДД, нашли владельца Porshe, который набрал более 60 штрафов на 60 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области. «[У свердловчанина] на исполнении у судебных приставов находилось более 60 исполнительных производств о взыскании задолженности. Водитель Porsche, не желая расставаться со своим транспортным средством, погасил всю сумму задолженности на месте», — сказано в сообщении ведомства. Силовики посоветовали оплачивать штрафы ГИБДД до того, как они поступят в судебным приставам, которые заставят отдавать долги или арестуют автомобиль. Чтобы избежать санкций, водители могут воспользоваться порталом госуслуг или официальным сайтом ФССП. Ранее приставы ХМАО выявили самую эффективную меру борьбы с должниками по штрафам ГИБДД — арест автомобилей. Владелец «Land Rover», получивший более 50 штрафов, после ареста автомобиля сразу же погасил их добровольно. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в ходе рейда по выявлению водителей, имеющих долги по штрафам ГИБДД, нашли владельца Porshe, который набрал более 60 штрафов на 60 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области. «[У свердловчанина] на исполнении у судебных приставов находилось более 60 исполнительных производств о взыскании задолженности. Водитель Porsche, не желая расставаться со своим транспортным средством, погасил всю сумму задолженности на месте», — сказано в сообщении ведомства. Силовики посоветовали оплачивать штрафы ГИБДД до того, как они поступят в судебным приставам, которые заставят отдавать долги или арестуют автомобиль. Чтобы избежать санкций, водители могут воспользоваться порталом госуслуг или официальным сайтом ФССП. Ранее приставы ХМАО выявили самую эффективную меру борьбы с должниками по штрафам ГИБДД — арест автомобилей. Владелец «Land Rover», получивший более 50 штрафов, после ареста автомобиля сразу же погасил их добровольно.