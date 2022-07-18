Суд поставил точку в деле экс-депутата Госдумы Бурнашова

Адвокат экс-депутата посчитала приговор суда слишком суровым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-депутату Госдумы Алексею Бурнашову не удалось смягчить приговор. Апелляция рассматривалась в Пермском краевом суде. Бурнашов принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи.

«Судебная коллегия определила: приговор в отношении Бурнашова изменить. По ст. 319 УК РФ назначить наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 15 процентов в доход государства », — сказал судья Юрий Воронов. В остальной части приговор в отношении Бурнашова оставлен в силе.

В апелляционном представлении гособвинитель указал на несправедливость вынесенного, по его мнению, приговора суда первой инстанции. За оскорбление полицейского он просил суд усилить наказание Бурнашову.

В свою очередь, в апелляционной жалобе Бурнашов просил отменить приговор первой инстанции. Он обращал внимание суда на то, что является единственным кормильцем в семье и на то, что ему необходимо ухаживать за матерью-инвалидом.

Адвокат, напротив, посчитала приговор Ленинского райсуда «слишком суровым» и попросила назначить Бурнашову наказание, не связанное с лишением свободы. Она обратила внимание суда на то, что по статистике, преступление, который совершил Бурнашов, «не единичное». А столь суровое наказание, заявила защитник, «спровоцировал ажиотаж СМИ».

Сотрудники ДПС остановили авто Бурнашова в июле 2021 года. Полицейские посчитали, что депутат не в состоянии управлять своим авто, и предложили пройти медосвидетельствование, от которого водитель отказался. При этом Бурнашов ударил сотрудника органов, обругал и пытался укусить за ухо. Позже в отношении Бурнашова возбудили уголовное дело.

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