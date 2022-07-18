Ученые выяснят, как развитие туризма в ЯНАО влияет на экологию

Исследователи изучат изменения в экосистеме предгорья Полярного Урала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ученые из ЯНАО и Барнаула отправились в экологическую экспедицию в предгорья Полярного Урала. В ходе исследования они оценят то, как туризм повлиял на природу ЯНАО, сообщили в пресс-службе правительства.

«В ходе настоящей экспедиции изучим ландшафты предгорий, посмотрим, какие геологические процессы активизировались, а также оценим влияние туристической деятельности на природу Полярного Урала», — рассказал один из участников экспедиции Роман Колесников.

Ученые Научного центра изучения Арктики и Института водных и экологических проблем выполнят большой фронт работ. Они отберут образцы древесины, возьмут пробы воды и атмосферного воздуха для контроля содержания микропластика, который оказывает непосредственное влияние на интенсивность потепления в Арктике.

В прошлом году подобные исследования проводились в Надымском и Тазовском районах. Тогда ученые изучали северную тайгу, лесотундры и часть южной тундры. В результате экспедиции они смогли проанализировать изменения, которые произошли в экосистеме этих районов за последние 50 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО наладит научное сотрудничество с МГУ. В его рамках Ямал будет сотрудничать с одним из ведущих вузов страны в научно-исследовательском и научно-образовательном направлении.

Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки. Данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны в целом.

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