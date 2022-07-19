Брянскую область обстреляли дважды за несколько часов

19 июля 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Артиллерия ВСУ обстреляла село Ломаковка, сообщил Александр Богомаз Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за несколько часов обстреляли Брянскую область. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Еще один обстрел ВСУ территории Брянской области. Утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела есть внешние повреждения объектов, расположенных на АПП Ломаковка. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролета линий электропередач. В настоящее время в поселке отсутствует электричество. По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли», — написал Богомаз. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить интенсивность действий для исключения ударов ВСУ по мирным жителям, пишет RT. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за несколько часов обстреляли Брянскую область. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Еще один обстрел ВСУ территории Брянской области. Утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела есть внешние повреждения объектов, расположенных на АПП Ломаковка. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролета линий электропередач. В настоящее время в поселке отсутствует электричество. По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли», — написал Богомаз. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить интенсивность действий для исключения ударов ВСУ по мирным жителям, пишет RT.