В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Гроза, град и порывы штормового ветра ожидают жителей Тюменской области днем 20 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по региону.
«Днем 20 июля в Тюменской области ожидаются дожди, местами — сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер южный, юго-западный, местами порывы от 15 до 18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС.
Днем температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла, в среднем же — от 21 до 26 градусов выше нуля. Ночью также возможны грозы и туман.
В МЧС рекомендуют воздержаться от выхода на улицу в условиях сильного ветра. Если же это пришлось сделать, то не нужно прятаться у стен зданий, остановок, вблизи деревьев, строек или плохо закрепленных конструкций.
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