В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

19 июля 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Тюменской области ожидаются грозы, ветер и град Фото: Илья Московец © URA.RU Гроза, град и порывы штормового ветра ожидают жителей Тюменской области днем 20 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по региону. «Днем 20 июля в Тюменской области ожидаются дожди, местами — сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер южный, юго-западный, местами порывы от 15 до 18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС. Днем температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла, в среднем же — от 21 до 26 градусов выше нуля. Ночью также возможны грозы и туман. В МЧС рекомендуют воздержаться от выхода на улицу в условиях сильного ветра. Если же это пришлось сделать, то не нужно прятаться у стен зданий, остановок, вблизи деревьев, строек или плохо закрепленных конструкций.

Гроза, град и порывы штормового ветра ожидают жителей Тюменской области днем 20 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по региону. «Днем 20 июля в Тюменской области ожидаются дожди, местами — сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер южный, юго-западный, местами порывы от 15 до 18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС. Днем температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла, в среднем же — от 21 до 26 градусов выше нуля. Ночью также возможны грозы и туман. В МЧС рекомендуют воздержаться от выхода на улицу в условиях сильного ветра. Если же это пришлось сделать, то не нужно прятаться у стен зданий, остановок, вблизи деревьев, строек или плохо закрепленных конструкций.