18 июля 2022

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
В Тюменской области ожидаются грозы, ветер и град Фото:

Гроза, град и порывы штормового ветра ожидают жителей Тюменской области днем 20 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

«Днем 20 июля в Тюменской области ожидаются дожди, местами — сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер южный, юго-западный, местами порывы от 15 до 18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС.

Днем температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла, в среднем же — от 21 до 26 градусов выше нуля. Ночью также возможны грозы и туман.

В МЧС рекомендуют воздержаться от выхода на улицу в условиях сильного ветра. Если же это пришлось сделать, то не нужно прятаться у стен зданий, остановок, вблизи деревьев, строек или плохо закрепленных конструкций.

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Гроза, град и порывы штормового ветра ожидают жителей Тюменской области днем 20 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по региону. «Днем 20 июля в Тюменской области ожидаются дожди, местами — сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер южный, юго-западный, местами порывы от 15 до 18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС. Днем температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла, в среднем же — от 21 до 26 градусов выше нуля. Ночью также возможны грозы и туман. В МЧС рекомендуют воздержаться от выхода на улицу в условиях сильного ветра. Если же это пришлось сделать, то не нужно прятаться у стен зданий, остановок, вблизи деревьев, строек или плохо закрепленных конструкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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