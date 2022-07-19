В финансовой структуре курганского правительства ждут назначения

20 июля 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Сергей Гаврин в ближайшее время сможет избавиться от приставки «врио» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В департаменте финансов правительства Курганской области ждут официального назначения на должность руководителя ведомства Сергея Гаврина. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к властям региона. Пока чиновник работает с приставкой «врио». «К Гаврину претензий никаких нет. В правительстве довольны его работой. Процедура назначения на должность небыстрая. Тем более, департамент образовался совсем недавно — в конце февраля. Думаю, что в ближайшее время будет объявлено об официальном назначении Гаврина», — пояснили источники. В департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие со структурами регионального правительства, направлен редакционный запрос по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что департамент финансов был сформирован в конце февраля вместо одноименного управления. Тогда региональные власти объяснили, что создание новой структуры связано с расширением полномочий для выполнения задач в бюджетной и налоговой сфере. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В департаменте финансов правительства Курганской области ждут официального назначения на должность руководителя ведомства Сергея Гаврина. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к властям региона. Пока чиновник работает с приставкой «врио». «К Гаврину претензий никаких нет. В правительстве довольны его работой. Процедура назначения на должность небыстрая. Тем более, департамент образовался совсем недавно — в конце февраля. Думаю, что в ближайшее время будет объявлено об официальном назначении Гаврина», — пояснили источники. В департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие со структурами регионального правительства, направлен редакционный запрос по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что департамент финансов был сформирован в конце февраля вместо одноименного управления. Тогда региональные власти объяснили, что создание новой структуры связано с расширением полномочий для выполнения задач в бюджетной и налоговой сфере.