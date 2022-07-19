Сомнолог Бузунов объяснил, как легче засыпать в жару

20 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Во время жары организм человека испытывает нагрузки, что сильно мешает засыпанию Фото: Анна Майорова © URA.RU Жаркая погода способна вызвать у человека бессонницу, для охлаждения организма можно смочить простыни в воде. Об этом URA.RU рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. «Можно кровать охлаждать водой. Не совсем в кровать выливать, а берется простынь, мочится водой, и пока она высыхает, становится холоднее. Пить как можно больше прохладной воды и выпивать три литра в день, если очень жарко. Но это если нет каких-то противопоказаний почечных и сердечно-сосудистых, потому что идет испарение и начинается обезвоживание», — сказал Роман Бузунов. Сомнолог отметил, что в отсутствии кондиционеров охладить помещение помогут вентиляторы. «Можно поставить вентиляторы, если нет кондиционера. Просто движение воздуха будет охлаждать, тем более, если вы намочили водой простынь и дует вентилятор», — уточнил специалист. Как объяснил профессор, в жару организм человека испытывает нагрузки, которые сказываются на здоровье. «Могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, допустим, давление подниматься, вегетососудистая дистония», — отметил он. При этом высокая температура в комнате способна довести человека вплоть до бессонницы, заявил собеседник агентства. «Жара может вызывать бессонницу. Это не сочетание, а причинно-следственные связи. Если слишком жарко, то у нас напрягаются системы терморегуляции и человек хуже спит», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Жаркая погода способна вызвать у человека бессонницу, для охлаждения организма можно смочить простыни в воде. Об этом URA.RU рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. «Можно кровать охлаждать водой. Не совсем в кровать выливать, а берется простынь, мочится водой, и пока она высыхает, становится холоднее. Пить как можно больше прохладной воды и выпивать три литра в день, если очень жарко. Но это если нет каких-то противопоказаний почечных и сердечно-сосудистых, потому что идет испарение и начинается обезвоживание», — сказал Роман Бузунов. Сомнолог отметил, что в отсутствии кондиционеров охладить помещение помогут вентиляторы. «Можно поставить вентиляторы, если нет кондиционера. Просто движение воздуха будет охлаждать, тем более, если вы намочили водой простынь и дует вентилятор», — уточнил специалист. Как объяснил профессор, в жару организм человека испытывает нагрузки, которые сказываются на здоровье. «Могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, допустим, давление подниматься, вегетососудистая дистония», — отметил он. При этом высокая температура в комнате способна довести человека вплоть до бессонницы, заявил собеседник агентства. «Жара может вызывать бессонницу. Это не сочетание, а причинно-следственные связи. Если слишком жарко, то у нас напрягаются системы терморегуляции и человек хуже спит», — заключил собеседник агентства.