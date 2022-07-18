18 июля 2022

В челябинский офис разрешили приводить собак. Фото. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танцы с собаками. Челябинск. Клуб
Приводить с собой животных сотрудникам челябинской компании разрешили, чтобы сделать их работу комфортнее Фото:

В Челябинске компания IT-сектора разрешила своим сотрудникам приводить в офис домашних животных. Как URA.RU рассказали в пресс-службе бренда Napoleon IT, в основном программисты берут с собой собак.

«По отношению к домашним питомцам мы является дружелюбной компанией, поэтому разрешили сотрудникам приводить животных с собой на рабочее место. Несмотря на то, что 44% работников имеют кошек, в основном в офисе мы видим собак», — сообщили URA.RU в компании.

Только треть коллектива обходится без домашних питомцев, 18% предпочитают собак, а 5% сотрудников вдохновляются экзотическими животными. У ML-инженера есть африканский карликовый еж, в команде рекрутеров завели сома, их коллега содержит игуану, у одной сотрудницы в семье живет кролик.

Традиция приводить животных появилась во время пандемии, когда в чате организации стали обмениваться фотографиями и привлекать питомцев к участию в общих созвонах. Теперь у одного из сотрудников золотистый ретривер Барни — постоянный участник деловых переговоров. Чтобы между животными не было столкновений, накануне сотрудники договариваются, кто кого планирует взять с собой.

Руководство компании показывает пример. Операционный директор Сергей Белоклоков регулярно приводит лабрадора Мартина. HR-директор Лилия Якупова впервые в истории офиса привела кота Кроша. Основное правило при этом — не забывать о комфорте коллег.

Животные помогают сотрудникам челябинской компании работать в офисе
Фото:
В Napoleon IT одними из первых в Челябинске создали дружелюбный к животным офис
Фото:

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В Челябинске компания IT-сектора разрешила своим сотрудникам приводить в офис домашних животных. Как URA.RU рассказали в пресс-службе бренда Napoleon IT, в основном программисты берут с собой собак. «По отношению к домашним питомцам мы является дружелюбной компанией, поэтому разрешили сотрудникам приводить животных с собой на рабочее место. Несмотря на то, что 44% работников имеют кошек, в основном в офисе мы видим собак», — сообщили URA.RU в компании. Только треть коллектива обходится без домашних питомцев, 18% предпочитают собак, а 5% сотрудников вдохновляются экзотическими животными. У ML-инженера есть африканский карликовый еж, в команде рекрутеров завели сома, их коллега содержит игуану, у одной сотрудницы в семье живет кролик. Традиция приводить животных появилась во время пандемии, когда в чате организации стали обмениваться фотографиями и привлекать питомцев к участию в общих созвонах. Теперь у одного из сотрудников золотистый ретривер Барни — постоянный участник деловых переговоров. Чтобы между животными не было столкновений, накануне сотрудники договариваются, кто кого планирует взять с собой. Руководство компании показывает пример. Операционный директор Сергей Белоклоков регулярно приводит лабрадора Мартина. HR-директор Лилия Якупова впервые в истории офиса привела кота Кроша. Основное правило при этом — не забывать о комфорте коллег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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