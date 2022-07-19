19 июля 2022

Сына экс-главы челябинского суда судят за взятки на оборонке. Он работал над ракетой «Сармат»

© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие считает, что подсудимый получал откаты при работе над проектом уникальной ракеты Фото:

В Курчатовском районном суде Челябинска завершается процесс по уголовному делу Юрия Шубина, обвиняемого в получении коммерческого подкупа и взяток при работе на государственном ракетном центре имени Макеева в Миассе (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Информацию об этом URA.RU подтвердил адвокат Шубина Сергей Лаврентьев. По данным URA.RU, подсудимый — сын экс-председателя Кыштымского городского суда, судьи в отставке Валерия Шубина.

Как считает следствие, Шубин, являясь одним из заместителей главного конструктора ГРЦ, в период с 2014 по 2018 годы получил коммерческий подкуп и взятки на сумму около 6 млн рублей от подрядчиков, которых привлекали в рамках госконтрактов к работе над проектом не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», успешный запуск которой в рамках испытаний прошел 20 апреля.

«Гособвинение запросило для моего доверителя 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вину он не признает, допросы свидетелей, которые прошли в рамках судебного следствия, говорят о том, что он не причастен к тому, в чем его обвиняют. 30 августа состоится последнее слово, с момента задержания в 2021 году до недавнего времени мой доверитель пробыл под стражей, всего полтора года, сейчас находится под домашним арестом», — прокомментировал Сергей Лаврентьев.

Само задержание и судебное следствие шло без огласки в СМИ. Процесс держали в секретности, хотя идет он в открытом порядке. На заседания регулярно ходит слушатель — отец подсудимого, бывший председатель Кыштымского городского суда Валерий Шубин, который является судьей в отставке с 2015 года.

В пресс-службе Курчатовского районного суда URA.RU сообщили, что процесс ведет судья Мария Скворонова. Заседание отложено на 14 августа в связи с отпуском судьи. Вторым адвокатом подсудимого, согласно карточке дела, является известный столичный адвокат Алексей Касаткин. Изначально судить Юрия Шубина должны были в Миасском городском суде, но по решению Челябинского облсуда процесс перенесли в Челябинск, так как в Миассе невозможно было обеспечить независимость рассмотрения дела.

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В Курчатовском районном суде Челябинска завершается процесс по уголовному делу Юрия Шубина, обвиняемого в получении коммерческого подкупа и взяток при работе на государственном ракетном центре имени Макеева в Миассе (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Информацию об этом URA.RU подтвердил адвокат Шубина Сергей Лаврентьев. По данным URA.RU, подсудимый — сын экс-председателя Кыштымского городского суда, судьи в отставке Валерия Шубина. Как считает следствие, Шубин, являясь одним из заместителей главного конструктора ГРЦ, в период с 2014 по 2018 годы получил коммерческий подкуп и взятки на сумму около 6 млн рублей от подрядчиков, которых привлекали в рамках госконтрактов к работе над проектом не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», успешный запуск которой в рамках испытаний прошел 20 апреля. «Гособвинение запросило для моего доверителя 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вину он не признает, допросы свидетелей, которые прошли в рамках судебного следствия, говорят о том, что он не причастен к тому, в чем его обвиняют. 30 августа состоится последнее слово, с момента задержания в 2021 году до недавнего времени мой доверитель пробыл под стражей, всего полтора года, сейчас находится под домашним арестом», — прокомментировал Сергей Лаврентьев. Само задержание и судебное следствие шло без огласки в СМИ. Процесс держали в секретности, хотя идет он в открытом порядке. На заседания регулярно ходит слушатель — отец подсудимого, бывший председатель Кыштымского городского суда Валерий Шубин, который является судьей в отставке с 2015 года. В пресс-службе Курчатовского районного суда URA.RU сообщили, что процесс ведет судья Мария Скворонова. Заседание отложено на 14 августа в связи с отпуском судьи. Вторым адвокатом подсудимого, согласно карточке дела, является известный столичный адвокат Алексей Касаткин. Изначально судить Юрия Шубина должны были в Миасском городском суде, но по решению Челябинского облсуда процесс перенесли в Челябинск, так как в Миассе невозможно было обеспечить независимость рассмотрения дела.
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