Дагестанец избил екатеринбуржца, посчитав его геем из-за волос

Полиция возбудила дело в отношении дагестанца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженец Дагестана избил екатеринбуржца, приехавшего в Сочи, за длинные волосы, напоминающие о гомосексуализме. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«30-летний уроженец Республики Дагестан, проживающий в данном поселке, высказал оскорбления в адрес молодого человека, после чего между гражданами завязалась драка», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте «МВД Медиа». Там отметили, что нападавшего задержали и завели в его отношении дело за побои. Мужчину не собираются судить по уголовной статье, а ограничились административной.

По данным газеты «Комсомольская правда», избитым за внешний вид оказался екатеринбуржец Степан Семидоцких. Он рассказал, что конфликт возник из-за его длинных волос, не понравившихся южанину. По информации газеты, дагестанец посчитал екатеринбуржца геем.

Во время драки молодой человек получил четыре удара в челюсть. Врачи выявили у молодого человека сотрясение мозга.

Ранее группа южан напала на жителей Екатеринбурга в микрорайоне Химмаш. Позже стало известно, что избитый мужчина скончался в больнице.