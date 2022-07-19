Дагестанец избил екатеринбуржца, посчитав его геем из-за волос

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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , арест, полиция, судебное дело
Полиция возбудила дело в отношении дагестанца Фото:

Уроженец Дагестана избил екатеринбуржца, приехавшего в Сочи, за длинные волосы, напоминающие о гомосексуализме. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«30-летний уроженец Республики Дагестан, проживающий в данном поселке, высказал оскорбления в адрес молодого человека, после чего между гражданами завязалась драка», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте «МВД Медиа». Там отметили, что нападавшего задержали и завели в его отношении дело за побои. Мужчину не собираются судить по уголовной статье, а ограничились административной.

По данным газеты «Комсомольская правда», избитым за внешний вид оказался екатеринбуржец Степан Семидоцких. Он рассказал, что конфликт возник из-за его длинных волос, не понравившихся южанину. По информации газеты, дагестанец посчитал екатеринбуржца геем.

Во время драки молодой человек получил четыре удара в челюсть. Врачи выявили у молодого человека сотрясение мозга.

Ранее группа южан напала на жителей Екатеринбурга в микрорайоне Химмаш. Позже стало известно, что избитый мужчина скончался в больнице.

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Уроженец Дагестана избил екатеринбуржца, приехавшего в Сочи, за длинные волосы, напоминающие о гомосексуализме. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. «30-летний уроженец Республики Дагестан, проживающий в данном поселке, высказал оскорбления в адрес молодого человека, после чего между гражданами завязалась драка», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте «МВД Медиа». Там отметили, что нападавшего задержали и завели в его отношении дело за побои. Мужчину не собираются судить по уголовной статье, а ограничились административной. По данным газеты «Комсомольская правда», избитым за внешний вид оказался екатеринбуржец Степан Семидоцких. Он рассказал, что конфликт возник из-за его длинных волос, не понравившихся южанину. По информации газеты, дагестанец посчитал екатеринбуржца геем. Во время драки молодой человек получил четыре удара в челюсть. Врачи выявили у молодого человека сотрясение мозга. Ранее группа южан напала на жителей Екатеринбурга в микрорайоне Химмаш. Позже стало известно, что избитый мужчина скончался в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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