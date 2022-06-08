В Екатеринбурге простились с мужчиной, которого избили южане

Мужчину 29 мая избили южане в районе Химмаш Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге простились с Алексеем Казанцевым, умершим после избиения южанами. Об этом рассказала жена погибшего Наталья. URA.RU сообщало, что группу южан, избивших екатеринбуржца в микрорайоне Химмаш, задержали сотрудники полиции. Одному из нападавших удалось сбежать в другую страну.

«Очень много людей пришло проститься с Алексеем в Екатеринбурге в ритуальном зале. После друзья, коллеги и родственники поехали в село Кунарское, там в церкви прошло отпевание и похороны. В Богдановиче поминальный обед устраивали», — цитирует Наталью портал E1.

Алексей скончался в коме из-за отека головного мозга и внутричерепной травмы. «Его избили и убили. Это убийство. Хоть следователи и говорят, что нападавшие не хотели его убивать. Но, когда амбал бьет по голове, чего он хочет?» — говорит Наталья.

Ранее URA.RU сообщало, что группу южан, избивших екатеринбуржца в микрорайоне Химмаш, задержали сотрудники полиции. Глава таджикской диаспоры осудил южан, избивших свердловчанина. Нападавшие также избивали всех, кто встречался им на пути: прохожей они сломали руку. Источник URA.RU сообщал, что у южан, избивших екатеринбуржцев, был информатор в полиции. Он помогал им сбежать от силовиков. Позже стало известно, что мужчина скончался в больнице.