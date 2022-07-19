Медики Катайска везли ребенка в Шадринск для эвакуации на вертолете в Курган, но в пути скорая загорелась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Катайские медики спасли захлебнувшегося в частном бассейне ребенка из горящего автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает анонимный автор в группе «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте».

«Ребенок в частном бассейне утонул по серьезному, его на ИВЛ везли в Шадринск на вертолет. И машина скорой помощи сгорела по дороге. Фельдшер, медсестра и водитель проявили героизм, ребенок остался жив, уже из реанимации выписан в общее отделение», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU подтвердили факт возгорания автомобиля скорой помощи во время транспортировки пациента. «Ребенок был доставлен в Катайскую ЦРБ в состоянии, требующем экстренного оказания медицинской помощи. По итогам консультации с детским реаниматологом Центра медицины катастроф было принято решение транспортировать ребенка в Шадринскую БСМП. Одновременно туда был направлен вертолет санитарной авиации для эвакуации ребенка в Курган. Во время транспортировки произошло возгорание моторного отсека машины скорой. Пожар был потушен на месте. Эвакуация ребенка в Шадринскую БСМП была оперативно продолжена на машине скорой помощи Далматовской ЦРБ», — говорится в ответе ведомства.

По данным депздрава, медицинский персонал действовал слажено, помощь ребенку оказана в полном объеме. Инцидент не оказал влияния на состояние здоровья пациента, сейчас он находится в больнице Кургана. «Перед выходом санитарного транспорта обязательно проводится предрейсовый осмотр. Машина была в исправном состоянии, причина возгорания моторного отсека будет установлена после экспертизы», — отметили в ведомстве.

Моторный отсек скорой загорел во время экстренной транспортировки ребенка из Катайска в Шадринск фото: «Типичный Катайск», «ВКонтакте»

Медики вытащили ребенка из горящего автомобиля скорой помощи. Путь в Шадринск продолжили на скорой Далматовской ЦРБ фото: «Типичный Катайск», «ВКонтакте»

Эксперты выясняют причину возгорания автомобиля скорой помощи Катайской больницы фото: «Типичный Катайск», «ВКонтакте»

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